Dino rozdaje za darmo dobrą herbatę znanej marki. Łap okazję zanim wszystko wykupią

Tym razem sieć Dino przygotowała ciekawą ofertę dla miłośników herbaty. Obniżyła ceny wielu markowych produktów, a niektóre z nich rozdaje za darmo. Nadarza się więc świetna okazja, by uzupełnić domowe zapasy, a jednocześnie sporo zaoszczędzić. Zobacz, co warto włożyć do koszyka i kiedy ruszyć na zakupy. Masz na nie całkiem sporo czasu, bo siedem dni. Wszystkie oferty obowiązują od środy do wtorku, czyli w dniach 19-25 lutego 2025 roku.

Jak zdobyć darmową herbatę w Dino?

Sieć rozdaje za darmo produkty marki Lipton. W gratisie możesz dostać zieloną herbatę owocową. Masz do wyboru trzy różne smaki, między innymi truskawkę i malinę. Jeśli włożysz do koszyka jedną paczkę w cenie 8,49 złotych, za drugą nie zapłacisz przy kasie ani grosza. Nic nie stoi na przeszkodzie, by mieszać ze sobą różne warianty i tworzyć unikalne „zestawy” na miarę potrzeb oraz upodobań. W jednym opakowaniu znajduje się dwadzieścia torebek herbaty o łącznej wadze 26-28 gramów.

Co ważne, opisywana oferta nie ma narzuconego limitu. Możesz kupić dowolną liczbę paczek herbaty, nie tracąc okazji do odciążenia domowego. By skorzystać z rabatu, nie potrzebujesz też żadnych dedykowanych kart ani aplikacji. Wystarczy, że zrobisz zakupy w odpowiednim terminie i spełnisz przywołany wyżej warunek.

Inne tanie i dobre herbaty w Dino

W tym tygodniu możesz kupić w Dino też inne herbaty marki Lipton i zaoszczędzić. Sieć obniżyła ceny wielu znanych produktów. Taniej dostaniesz między innymi herbatę czarną ekspresową. Teraz za jedno opakowanie mieszczące 92 torebki zapłacisz 25 procent mniej niż zwykle, czyli 14 złotych i 99 groszy. Z kolei herbata czarna aromatyzowana z nutą wanilii i karmelu to wydatek rzędu 5 złotych i 95 groszy. Tyle wydasz na paczkę, w której znajduje się 20 torebek o łącznej wadze 34 gramów. Cena regularna wynosi niespełna 10 złotych.

Darmowe mleko w ofercie Dino

A jeśli lubisz dodawać mleko do herbaty lub kawy, to dobrze się składa, bo ten produkt Dino również rozdaje za darmo. Jeśli włożysz do koszyka sześć kartonów nabiału w cenie 4 złote i 29 groszy za sztukę, taką samą liczbę opakowań dostaniesz w gratisie. Promocja dotyczy mleka Wypasionego UHT 2% marki Mlekovita.

