Dobre masła za darmo już są w Biedronce. Spiesz się i przebieraj w produktach

Masło jest produktem, którego używa niemal każdy Polak. Wykorzystujemy je do smażenia, smarowania pieczywa czy też przygotowując ciasta lub inne potrawy. Kupowanie masła w promocji to świetny sposób na oszczędności, zwłaszcza że jego cena ostatnio bardzo wzrosła. Gdy trafi się dobra okazja, warto zaopatrzyć się w większą ilość i przechowywać je w zamrażarce – masło dobrze znosi mrożenie. W ten sposób można uniknąć przepłacania i podreperować domowy budżet.

Tańsze masło w Biedronce

Regularne śledzenie promocji w sklepach pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy na codziennych zakupach, a przy tym mieć zawsze zapas tego niezbędnego produktu. Teraz korzystną ofertę ma Biedronka. Od czwartku do soboty (20-22.02) obowiązuje tam świetna oferta. Jest to promocja 2+1, co w praktyce oznacza, że kupując trzy opakowania masła, jedno z nich dostaniesz całkowicie za darmo. Żeby skorzystać z tej promocji, trzeba jednak posiadać kartę „Moja Biedronka” lub aplikację Biedronki. Obowiązuje też limit sześciu opakowań, czyli maksymalnie dwa można dostać gratis. Przy zakupie trzech produktów nalicza się rabat o wartości najtańszego produktu. Promocją objęte są wszystkie masła w Biedronce i można je dowolnie ze sobą mieszać.

Gdzie jeszcze można kupić taniej masło?

Jeśli nie ma Biedronki niedaleko twojego domu, warto sprawdzić oferty innych supermarketów, ponieważ często organizują one konkurencyjne obniżki cen. Tańsze masło kupisz też w Carrefourze – masło marki „Mlekpol” kosztuje 8 zł 99 gr (zamiast 9 zł 65 gr). Z kolei w Intermarche masło osełka marki „Sobik” dostaniesz za 13 zł 99 gr (zamiast 15 zł 99 gr).

Porównując ceny w kilku miejscach, można znaleźć najkorzystniejszą ofertę i sporo zaoszczędzić. Warto także korzystać z gazetek promocyjnych i aplikacji sklepów, które ułatwiają śledzenie aktualnych obniżek.

