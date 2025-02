Tanie masło w Lidlu przez 1 dzień. Zobacz, kiedy dostaniesz je za pół ceny i leć na zakupy

Kupowanie produktów na promocji w supermarketach to świetny sposób na oszczędzanie. Wystarczy śledzić gazetki promocyjne, korzystać z aplikacji lojalnościowych i planować zakupy z wyprzedzeniem. Wiele produktów, zwłaszcza tych z długim terminem ważności, można kupić w obniżonych cenach i przechowywać na później. Teraz właśnie Lidl ma taką ofertę na tanie masło.

Tanie masło w Lidlu

W Lidlu warto zrobić większe zapasy masła, ponieważ już w sobotę (22.02.2025 r.) będzie je można kupić w wyjątkowo niskiej cenie. Promocja potrwa tylko przez jeden dzień, więc trzeba się naprawdę spieszyć. Poza tym warto pamiętać, że masło jest produktem, na który w tak okazyjnej cenie „poluje” wiele osób, a więc dobrze jest wybrać się po nie wcześniej, zanim zostaną tylko puste półki.

Promocja obejmuje masło ekstra 83% marki „Pilos”. Jeśli kupisz trzy sztuki, to zamiast 7 zł 99 gr będziesz musiał zapłacić tylko 4 zł 99 gr za kostkę masła (taka cena obowiązuje tylko przy zakupie trzech opakowań). Żeby skorzystać z promocji, trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidla. Obowiązuje limit: trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są na aplikacji Lidl Plus. Jeżeli nie chcesz czekać do soboty, tanie masło już teraz możesz kupić w Biedronce:

Jak przechowywać masło, żeby się nie popsuło?

Masło najlepiej przechowywać w lodówce, w szczelnym pojemniku lub w oryginalnym opakowaniu, aby nie chłonęło zapachów z innych produktów. Jeśli chcesz, aby masło było miękkie i łatwe do smarowania, możesz przechowywać niewielką porcję w maselniczce w temperaturze pokojowej, ale tylko przez kilka dni. Jeśli masz pokaźny zapas tego produktu, to masło można także zamrozić – w szczelnym opakowaniu w zamrażalniku może zachować świeżość nawet kilka miesięcy. Ważne jest, żeby nie trzymać masła w nasłonecznionym miejscu, ponieważ to może przyspieszyć jego jełczenie.

