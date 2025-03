Nie łącz ziemniaków z tym dodatkiem. Dietetycy ostrzegają: szkodzi zdrowiu i powoduje tycie

Ziemniaki mają mnóstwo cennych wartości odżywczych. Zawierają fosfor, potas, magnez, cynk, miedź, foliany i witaminy (A, C, B etc.). Dostarczają też błonnika. Zapewniają długie uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zapobiegają podjadaniu i wspomagają odchudzaniu. Właściwości tych pysznych warzyw zależą jednak w dużej mierze od „towarzystwa”, w jakim się znajdą. Jeśli połączysz je z niewłaściwymi dodatkami, stworzysz szkodliwą mieszankę, która zwiększa ryzyko przybierania na wadze i rozwoju rozmaitych chorób. Zobacz, jakiego zestawienia lepiej unikać.

Nie jedz ziemniaków z tym dodatkiem!

Eksperci radzą, by nie łączyć ziemniaków z tłustą omastą. Dodanie tłuszczu do warzyw, na przykład w postaci masła czy skwarków, mocno podnosi ich kaloryczność. Prowadzi do szybkiego wzrostu poziomu glukozy we krwi i sprzyja tyciu. Nadwaga i otyłość zwiększają natomiast ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zwyrodnienia stawów, niewydolność nerek, udar mózgu czy zawał serca.

Duet” ziemniaków z tłuszczem w postaci masła lub omasty stanowi też spore obciążenie dla układu trawiennego. Spowalnia pracę wątroby i jelit. Co więcej, zwiększa ryzyko wystąpienia różnych dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia, nadmierne gazy, pieczenie w przełyku czy zgaga. Dotyczy to zwłaszcza osób z wrażliwym przewodem pokarmowym. Należy podkreślić, że nadmiar tłuszczu w diecie podnosi poziom „złego cholesterolu”, nasila stany zapalne tkanek, a także przyspiesza procesy starzenia się komórek.

Jakie ziemniaki są najzdrowsze?

Specjaliści z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej radzą, by jeść ziemniaki gotowane na parze. Takie ziemniaki zawierają najwięcej cennych mikro- oraz makroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przed zjedzeniem warto wystudzić warzywa i spożywać chłodne. Ten prosty zabieg sprawi, że zawarta w nich skrobia ulegnie retrogradacji i przekształci się w skrobię oporną. To frakcja błonnika pokarmowego, która nie ulega strawieniu. Poprawia pracę jelit. Reguluje rytm wypróżnień, zapobiega zaparciom i ułatwia utratę wagi.

