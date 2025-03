Grecy piją tę herbatę litrami i rzadziej chorują na alzheimera. Poleca ją znany lekarz

Jak wskazuje lekarz Marek Skoczylas, dobrym „orężem” w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi może okazać się gojnik, określany również jako szałwia libańska lub grecka herbata górska. To roślina z rodziny jasnotowatych. Cieszy się dużą popularnością zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich, między innymi w Grecji. Jej łacińska nazwa „sideritis” wywodzi się od greckiego słowa „sideros”, które znaczy żelazo. Napar z gojnika serwowano żołnierzom wyruszającym na wojnę i tym, którzy zostali poszkodowani w walce. Napój wzmacnia bowiem odporność, ułatwia regenerację organizmu i przyspiesza gojenie ran. Działa też przeciwzapalnie i bakteriobójczo. Zmniejsza ryzyko zakażeń. Łagodzi stany zapalne tkanek. Na tym jednak lista jego zalet się nie kończy. Sprawdź, co jeszcze potrafi gojnik.

Herbata z gojnika a choroba Alzheimera

Jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój schorzeń neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera jest zmniejszony poziom tlenu w żyłach mózgowych. Tymczasem gojnik – jak wyjaśnia Marek Skoczylas – powoduje, że czerwone krwinki transportują więcej tlenu do tkanek. „Natomiast to z kolei, wedle opinii naukowców hamuje postęp choroby Alzheimera” – dodaje ekspert. Przeprowadzone badania dowodzą, że grecka herbata górska zwiększa nasycenie tlenem w korze przedczołowej mózgu. Dlatego spowalnia rozwój schorzeń neurodegeneracyjnych. Może też odegrać istotną rolę w ich profilaktyce.

Jak zrobić herbatę z gojnika?

Wsyp łyżeczkę suszu do filiżanki lub szklanki i zalej wrzącą wodą. Następnie przykryj naczynie (na przykład za pomocą małego talerzyka) i zaparzaj napój przez 10-15 napój. Poem przecedź go i usuń tak zwane fusy. Nie wyrzucaj ich jednak. Tę samą porcję suszu możesz bowiem wykorzystać dwukrotnie. Jeśli chcesz „dopraw” herbatę odrobiną naturalnego miodu lub soku z cytryny. Susz z gojnika możesz kupić w sklepach internetowych lub stacjonarnych ze zdrową żywnością. Paczka kosztuje od 7 do 50 złotych w zależności od punktu sprzedaży oraz pojemności opakowania.

Co jeszcze chroni przed alzheimerem?

Warto podkreślić, że picie herbaty z gojnika jest tylko jednym z czynników chroniących przed wystąpieniem choroby Alzheimera i spowalniających jej rozwój. Ważną rolę w profilaktyce tego schorzenia odgrywają również takie kwestie jak na przykład aktywność poznawcza i fizyczna, stosowanie diety bogatej w witaminy oraz mikroelementy, unikanie palenia tytoniu i picia alkoholu, normalizacja ciśnienia tętniczego krwi oraz dbałość o zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Czytaj też:

Prosty dodatek zamienia kawę w „turbospalacz” tłuszczu. Wystarczą dwie sztukiCzytaj też:

Koreanki piją tę herbatę litrami. Opóźnia starzenie, oczyszcza organizm i wzmacnia serce