Prosty dodatek zamienia kawę w „turbospalacz” tłuszczu. Wystarczą dwie sztuki

Wzbogacenie kawy różnymi dodatkami to częsta praktyka. Zazwyczaj w kofeinowym naparze ląduje cukier, mleko lub śmietanka. To bezpieczne, ale niezbyt zdrowe opcje. Ich nadmiar w diecie może przynieść wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego warto wymienić je na inne składniki. Dzięki nim „mała czarna” zyska nie tylko bogatszy smak, ale też więcej cennych właściwości, które przydają się zwłaszcza w walce z nadprogramowymi kilogramami. Zobacz, co warto dorzucić do kawy.

Co dodać do kawy, by szybciej schudnąć?

Odchudzające właściwości kawy może wzmocnić dodatek goździków. Ta korzenna przyprawa wspomaga pracę układu trawiennego i przyspiesza przemianę materii. Redukuje też stężenie glukozy we krwi, co wbrew pozorom ma bardzo duże znaczenie dla utraty nadprogramowych kilogramów. To właśnie „skoki” poziomu cukru w organizmie są jedną z najczęstszych przyczyn niekontrolowanych napadów głodu. Ich wyeliminowanie pozwala łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii i zapanować nad masą ciała. Zmniejsza też ryzyko wystąpienia efektu jojo, czyli ponownego przybrania na wadze po początkowym schudnięciu. goździki łagodzą też różne nieprzyjemne dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład wzdęcia, uczucie ciężkości po posiłku czy nudności.

Jak zrobić kawę z goździkami?

Przepis jest banalnie prosty. wystarczy dodać do świeżo zaparzonego naparu goździki (wystarczą dwie sztuki) i pozostawić napój pod przykryciem na około 2-3 minuty. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by wymieszać łyżeczkę zmielonych goździków z „surową” kawą i całość zalać wrzącą wodą. Wszystko zależy tak naprawdę od indywidualnych preferencji.

Jakie inne właściwości mają goździki?

Warto wspomnieć, że goździki pomagają nie tylko w odchudzaniu. Mają też wiele innych cennych właściwości. Wykazują działanie antyseptyczne i przeciwzapalne. Wzmacniają odporność. Wspomagają organizm w walce z infekcjami. Poza tym są źródłem przeciwutleniaczy, które spowalniają procesy starzenia, zwalczają wolne rodniki i chronią komórki przed uszkodzeniem. Zmniejszają też ryzyko wielu groźnych chorób, między innymi zawału serca czy udaru mózgu.

