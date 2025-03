Wątroba w tarapatach? Lekarz zdradza 3 przekąski, które działają jak detoks i wspomagają jej pracę

Problemy z wątrobą ma coraz więcej Polaków w różnym wieku. Lekarz radzi, co jeść, by wesprzeć zdrowie tego narządu. Na jego „liście” znalazły się trzy proste i smaczne przekąski. Zobacz, co warto włączyć do jadłospisu.

Wątroba odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Uczestniczy w metabolizmie białek oraz węglowodanów. Wytwarza żółć, która ułatwia trawienie tłuszczów. Gromadzi witaminy i składniki mineralne, a także neutralizuje toksyny, między innymi alkohol. Gdy zaczyna niedomagać, cierpi wiele różnych narządów. Lekarz Adrian Sznajder radzi, co jeść, by wesprzeć jej działanie. Trzy najlepsze przekąski dla wątroby zdaniem lekarza Pierwsze miejsce na liście stworzonej przez eksperta zajmuje jogurt kokosowy z ostropestem i nasionami chia. Ta przekąska jest źródłem sylimaryny. Związek ten wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne. Zwalcza nadmiar wolnych rodników w organizmie. Zmniejsza ryzyko włóknienia wątroby i ułatwia jej regenerację po kontakcie z toksycznymi czynnikami, takimi jak na przykład alkohol, grzyby czy leki. Drugą pozycję w „rankingu” doktora Adriana Sznajdera zajmuje koktajl jagodowy z orzechami włoskimi i cynamonem. Napój dostarcza cennych przeciwutleniaczy, a także kwasów omega-3, które regulują pracę układu odpornościowego i hamują aktywność czynników prozapalnych. Wspomagają działanie wątroby oraz proces detoksykacji organizmu. Zestawienie „zamykają” pieczone pestki dyni z kurkumą. Ta przekąska zawiera między innymi magnez i cynk, które chronią hepatocyty (komórki wątroby) przed uszkodzeniem. Jak jeszcze wspomóc wątrobę? Przede wszystkim trzeba unikać palenia tytoniu i ograniczyć ilość spożywanego alkoholu (a najlepiej całkiem z niego zrezygnować). Warto też zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu oraz regularną aktywność fizyczną dostosowaną do wieku i realnych możliwości. Należy pamiętać, że najlepszym „orężem” w walce z chorobami wątroby jest profilaktyka. Chodzi o szczepienie przeciwko WZW typu B, a także wykonywanie badań laboratoryjnych oraz testów przesiewowych. Czytaj też:

Nie łącz ziemniaków z tym dodatkiem. Dietetycy ostrzegają: szkodzi zdrowiu i powoduje tycieCzytaj też:

Ten niepozorny owoc obniża cukier i „zły” cholesterol. Ekspert wyjaśnia, jak go stosować