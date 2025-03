„Cebula czarownic” to jedna z najzdrowszych przypraw. Możesz mieć ją za darmo, ale uważaj na jedno

„Cebula czarownic”, czyli czosnek niedźwiedzi rośnie w lasach, a także na łąkach i dzikich polanach. Ta drogocenna roślina pojawia w drugiej połowie marca. Lubi wilgotne oraz zacienione tereny, Znali ją doskonale Rzymianie, Celtowie i pierwsi Słowianie. Dziś nie cieszy się jednak tak dużą popularnością, jak kiedyś. Warto jednak przywrócić ją do łask, bo to jedna z najzdrowszych przypraw. Doskonale działa na organizm i znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Zobacz, dlaczego warto włączyć ją do codziennej diety.

Gdzie rośnie czosnek niedźwiedzi i czy można go zrywać?

Czosnek niedźwiedzi obecny w wielu różnych częściach świata, w tym również w Polsce. Roślina znajduje się jednak pod częściową ochroną gatunkową. Można ją zrywać wyłącznie na terenach województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Nie wolno przy tym uszkodzić podziemnych części ziela. Trzeba też pamiętać, by nie zbierać wszystkiego. Należy pozostawić w nienaruszonym stanie minimum 75 procent zastanej populacji. Warto podkreślić, że za nielegalny zbiór grozi nawet do pięciu tysięcy grzywny.

Jak zatem zdobyć czosnek niedźwiedzi? „Cebulę czarownic” można legalnie wysiać w swoim przydomowym ogrodzie lub na działce. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by kupić roślinę. Świeża jest dostępna na targach i w sklepach spożywczych ze zdrową żywnością. W sprzedaży można znaleźć również jej suszony wariant. Sprzedają go między innymi supermarkety i sieci handlowe, a także platformy internetowe. Kosztuje od 14 do 25 złotych za 100 gramów.

Jakie właściwości ma czosnek niedźwiedzi?

Czosnek niedźwiedzi jest uznawany za jedną z najzdrowszych przypraw. Nie bez powodu. Ta roślina zawiera wiele cennych związków, między innymi allicynę, czyli naturalny antybiotyk o właściwościach przeciwzapalnych i antybakteryjnych. Jej spożywanie wzmacnia odporność i ułatwia zwalczanie infekcji oraz chorobotwórczych drobnoustrojów. Wpływa też pozytywnie na kondycję skóry, włosów oraz paznokci. Usprawnia działanie przewodu pokarmowego, obniża poziom „złego cholesterolu”, a także przyspiesza usuwanie toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu.

„Cebula czarownic” dostarcza sporej dawki mikroelementów. Można w niej znaleźć na przykład magnez, mangan, siarkę, żelazo, potas, witaminę A i witaminy z grupy B. Ma w swoim składzie również przeciwutleniacze, które spowalniają procesy starzenia i zwalczają wolne rodniki. Chronią też przed wieloma różnymi chorobami. Zmniejszają ryzyko miażdżycy, udaru mózgu czy zawału mięśnia sercowego.

Jak wykorzystać czosnek niedźwiedzi w kuchni?

Czosnek niedźwiedzi doskonale sprawdzi się jako dodatek do wielu różnych potraw. Można go dorzucać do sałatek, omletów, zup, sosów, a także domowego twarożku. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić z rośliny pyszne i aromatyczne pesto. To idealne zwieńczenie dań na bazie makaronu.

