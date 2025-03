Te części jabłek mogą być toksyczne. Wielu Polaków je zjada, nie zdając sobie sprawy z ryzyka

Jabłka mają wiele wartości odżywczych. Nie można jednak tego powiedzieć o wszystkich częściach tych pysznych owoców. Niektórych lepiej nie włączać do jadłospisu. Ich spożywanie może bowiem doprowadzić do powstania wielu poważnych problemów zdrowotnych. Dlatego eksperci radzą, by ich unikać.

Jakie części jabłek mogą okazać się niebezpieczne?

Specjaliści zalecają, by nie spożywać pestek jabłek. Zawierają one bowiem amigdalinę. Gdy związek dostaje się do przewodu pokarmowego, ulega rozkładowi. Produktem ubocznym tego procesu jest cyjanek. To właśnie on jest toksyczny i może doprowadzić do poważnego zatrucia organizmu. Najczęściej towarzyszą mu takie objawy jak na przykład nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, duszności, ucisk w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca czy spadek ciśnienia tętniczego. Wszystko zależy jednak od indywidualnej wrażliwości organizmu.

Zjedzenie kilku pestek jabłek nie powinno stanowić dużego zagrożenia dla osoby dorosłej, która nie ma żadnych chorób przewlekłych ani innych problemów zdrowotnych. Może jednak zaszkodzić dzieciom, seniorom i pacjentom z obniżoną odpornością. Niebezpieczeństwo niesie za sobą również spożywanie większej ilości nasion. Szacuje się, że jeden gram drobno zmielonych pestek jabłek zawiera od 0,06 do 0,24 mg cyjanku.

Czy można jeść jabłka ze skórką?

Wielu Polaków obiera jabłka ze skórki przed spożyciem. Zdaniem dietetyka dr. Michała Wrzoska to poważny błąd. Ekspert wskazuje, że ten zabieg pozbawia owoce wielu cennych związków, a przede wszystkim błonnika. To włókno pokarmowe nie ulega strawieniu, drażni ściany jelit i zmusza je do intensywniejszej pracy, dzięki czemu usprawniają przemianę materii. Jednocześnie przedłuża uczucie sytości po posiłku, zmniejszając ryzyko podjadania i przyjmowania dużej liczby kalorii.

Co więcej, błonnik pokarmowy niweluje też wiele nieprzyjemnych dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia, biegunki czy zaparcia. Przeprowadzone badania dowodzą, że może on odegrać ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych, zwłaszcza tych występujących w obrębie przewodu pokarmowego, między innymi raka jelita grubego.

