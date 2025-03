Ceny masła w Lidlu spadają jak lawina. Tylko przez 2 dni kupisz 3 kostki za grosze. Jest jeden warunek

Obniżki cen masła przyciągają do supermarketów tłumy klientów. Tym razem na ten ruch zdecydował się Lidl. Sieć zorganizowała superpromocję, ale akcja trwa przez ograniczony czas. Obowiązuje tylko przez dwa dni. Jeśli więc chcesz z niej skorzystać, musisz się spieszyć. Sprawdź, co dokładnie musisz zrobić, by odciążyć domowy budżet. Warunki oferty są proste.

Jak kupić tanie i dobre masło w Lidlu?

Lidl przecenił konkretny produkt. Chodzi o Masło Extra z Polskiej Mleczarni marki Mlekovita. Jeśli włożysz do zakupowego koszyka trzy kostki wskazanego smarowidła o łącznej wadze 600 gramów, za jedną sztukę zapłacisz ponad 30 procent mniej niż zwykle. Wydasz na nią 4 złote i 69 groszy, zamiast niespełna ośmiu złotych. Opisany rabat obowiązuje tylko przy zakupie trzech opakowań tłuszczu. Jeżeli zainwestujesz w mniejszą lub większą liczbę kostek obniżka nie zostanie naliczona.

Promocja na masło ma jednak pewne ograniczenia. Jest skierowana wyłącznie do klientów, którzy mają zainstalowane oprogramowanie Lidl Plus w swoim telefonie komórkowym. By z niej skorzystać, musisz aktywować specjalny kupon i zeskanować aplikację. Obowiązuje też pewien limit. Nie możesz kupić więcej niż trzy opakowania masła na jeden kupon. Nie zapomnij o jeszcze jednej niezwykle istotnej kwestii – obniżka cen masła trwa tylko przez dwa dni. Zaczyna się w piątek, a kończy w sobotę (28-29 marca 2025 roku).

Gdzie najlepiej trzymać masło?

Masło powinno być przechowywane w niskiej temperaturze. Najlepiej trzymać je w lodówce, w szczelnie zamykanym pojemniku, z dala od produktów wydzielających intensywne aromaty. Trzeba pamiętać, że ten rodzaj tłuszczu szybko chłonie różne zapachy. Jeśli planujesz zużyć smarowidło w najbliższym czasie, możesz przechować je w maselniczce. Dobrze sprawdzi się na przykład ta ceramiczna. Ważne, by produkt nie był narażony na działanie światła słonecznego oraz wilgoci.

