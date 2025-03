Polacy łykają ten popularny suplement. Biotechnolog ostrzega: niestety są nabijani w butelkę

Suplementy diety cieszą coraz większą popularnością wśród Polaków. Duże zainteresowanie budzą zwłaszcza kwasy omega-3. To cenne związki, które odgrywają bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Łagodzą stany zapalne. Hamują agregację płytek krwi. Obniżają też ciśnienie i poziom „złego cholesterolu”. Wspomagają pracę układu sercowo-naczyniowego i chronią przed wieloma różnymi chorobami, między innymi miażdżycą. W dodatku wpływają pozytywnie na działanie mózgu. Wzmacniają odporność i wspierają utrzymanie prawidłowej masy ciała. Warto więc je suplementować, zwłaszcza gdy w codziennej diecie brakuje ryb. Trzeba jednak robić to „z głową”. Ekspertka radzi, na co zwracać uwagę podczas zakupu kwasów omega-3.

Uważaj, kupując kwasy omega-3!

W jednym ze swoich najnowszych materiałów udostępnionych w sieci dr Karolina Kowalczyk wzięła „pod lupę” suplement diety z kwasami omega-3. Producent wskazał na opakowaniu, że w jednej kapsułce znajduje się 500 mg oleju rybiego, w tym tylko 90 mg kwasu eikozapentaenowego (EPA) i 60 mg kwasu dokozaheksaenowego (DHA).

W zasadzie mamy 150 mg kwasów w jednej kapsułce, czyli żeby zapewnić odpowiedni poziom [związków – przyp. red] powinniśmy, według producenta, wziąć pięć kapsułek w ciągu dnia. W moim przeliczeniu zdecydowanie za mało. Powinniśmy brać 7,5-8 kapsułek dziennie – zauważa ekspertka.

Specjalistka podkreśla również, że analizowane kapsułki nie wchłaniają się w organizmie w całości. Należy więc zażywać ich więcej, aby zminimalizować tę stratę – około 12-13 kapsułek na dobę. W rezultacie jedno opakowanie mieszczące 120 kapsułek wystarcza zaledwie na około 8 dni w miesiącu.

Dobre suplementy z kwasami omega-3, czyli jakie?

Jednym z najważniejszych wskaźników jakości kwasów omega-3 jest TOTOX. Określa stopień ich utlenienia. Im jest niższy, tym lepiej. Poza tym związki DHA i EPA powinny stanowić minimum 60 procent zawartości. Doktor Karolina Kowalczyk radzi, by wykonać w domu prosty test zakupionych suplementów. Warto przekroić kapsułkę na pół i sprawdzić, jaki zapach się z niej wydobywa. Jeśli – jak zauważa ekspertka – będzie „śmierdzieć starą rybą”, to znak, że olej jest mocno utleniony i prawdopodobnie TOTOX jest wyższy niż ten wskazany przez producenta. Czasami w ogóle nie ma o nim żadnych informacji.

Konsumenci nieświadomi myślą, że kupili bardzo dobry produkt [...] z dużą zawartością kwasów omega-3. Niestety są nabijani w butelkę, bo okazuje się, że kwasów omega-3 – konkretnie DHA i EPA – jest o 400 procent mniej niż sugeruje producent – zaznacza dr Karolina Kowalczyk.

Przyjmowanie suplementów z tak niską zawartością kwasów omega-3 w praktyce nie przynosi żadnych efektów. Warto sięgać po preparaty w formie trójglicerydów (a nie estrów etylowych). Cechuje je bowiem znacznie lepsza przyswajalność.

