Zajrzyj do koszyka dietetyka. Tych produktów z Lidla możesz się nie spodziewać

„Szanuję pieniądze, na które ciężko pracuję i nie lubię przepłacać. Dlatego najczęściej robię zakupy w dyskontach [...] Dzisiaj zabieram was na zakupy do Lidla i pokażę wam najlepsze wybory tutaj” – tak jedno ze swoich najnowszych nagrań rozpoczyna dietetyk Michał Wrzosek. Ekspert wskazuje, co wkłada do koszyka i bez jakich produktów nie może się obejść na co dzień. Jego zdaniem te artykuły spożywcze powinny znaleźć się w każdej kuchni. Sprawdź, czy masz je u siebie.

Jakie zakupy w Lidlu robi dietetyk?

Swoje zakupy w Lidlu dietetyk zaczyna od wyboru pieczywa. Najczęściej sięga po chleb żytni bez drożdży i bułki grahamki. Kolejnym produktem, który znajduje się na jego liście są płatki owsiane. Zazwyczaj łączy je z jogurtem typu skyr, masłem orzechowym, odżywką białkową i świeżymi owocami. „A jeśli mam ochotę na tosty i chcę, żeby były, to wybieram chleb pełnoziarnisty tostowy [...] i nie zalewam ich całych ketchupem, tylko jem z ogórkiem i pomidorem” – zauważa Michał Wrzosek.

Zdaniem eksperta w ofercie Lidla znaleźć można jedną z najlepszych tortilli na rynku, Chodzi o wariant pełnoziarnisty. Dobrym wyborem jest również pinsa, czyli gotowy spód do pizzy. Specjalista radzi również, by sięgać po gorzką czekoladę. Najlepiej sprawdzi się ta z jak najwyższą zawartością kakao (minimum to 70 procent). Ten słodki przysmak nie tylko świetnie smakuje, ale też poprawia samopoczucie. W dodatku może zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu chorób, a co za tym idzie wydłużyć życie. W kuchni – jak zauważa Michał Wrzosek – zawsze warto mieć tuńczyka. To świetne „awaryjne źródło białka”. Stugramowa porcja ryby dostarcza aż 24 gramów wskazanego składnika.

Jeśli chodzi o wędliny, to najczęściej wybieram Piratki z kurczaka [marki Pikok – przyp. red]. Dziewięćdziesiąt osiem procent mięsa. Bardzo krótki skład. Dwadzieścia dwa gramy białka na 100 gramów i tylko jeden gram tłuszczu – zdradza dietetyk.

W lodówce eksperta często gości też burrata. Można ją wykorzystać na wiele różnych sposobów, na przykład jako dodatek do sałatek czy makaronów. Nie należy jednak przesadzać z jej ilością, bo ma wysoką zawartość tłuszczu. Jej „chudszym” odpowiednikiem jest mozzarella light. Specjalista zachęca również do tego, by inwestować w jogurty typu skyr – w wersji naturalnej lub smakowej (w zależności od upodobań). W koszyku zakupowym Michała Wrzoska nie może też zabraknąć takich produktów spożywczych jak na przykład kefir, serek kanapkowy, ser żółty wysokobiałkowy, mrożone warzywa, orzechy, wanilia, passata, pomidory w puszce, ocet jabłkowy, oliwa, jajka i jednoskładnikowe przyprawy. Dietetyk nie zapomina o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Zazwyczaj wybiera wodę wysokozmineralizowaną.

Produkty warte polecenia dostępne tylko w Lidlu

W swoim nagraniu Michał Wrzosek zwrócił również uwagę na produkty, które – jak zauważył – można znaleźć tylko w ofercie Lidla. Ekspert poleca zakup pięciu takich „unikatowych” artykułów spożywczych. Pierwsze miejsce w jego zestawieniu zajmuje łosoś pacyficzny, drugie – Low Fat Pesto marki Kania, a trzecie – Ketchup Premium Keto Roleski. Na kolejnej pozycji uplasowało się mięso mielone z piersi z indyka. „Jego ogromną zaletą jest to, że ma tylko 2 procent tłuszczu, więc to takie mięso, które ułatwi [...] utrzymanie deficytu energetycznego” – podkreśla dietetyk. Spis zamyka napój Lipton Zero. Nie powinien być on podstawą nawodnienia, ale sięgnięcie po niego raz na jakiś czas nie zaszkodzi.

Czytaj też:

Dietetyk: ta ryba jest lepsza niż łosoś. Wzmacnia mózg i serce, a Polacy jej nie doceniająCzytaj też:

Nie rezygnuj ze słodyczy na diecie. Dietetyczka zdradza genialnie prosty patent