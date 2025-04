Świetnie smakuje i wspiera jelita. Ten zamiennik cukru zmienia wszystko. Polacy go nie znają

Eksperci od lat przestrzegają przed spożywaniem białego cukru w dużych ilościach. Wywołuje on bowiem wiele zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Sprzyja przybieraniu na wadze i zwiększa ryzyko rozwoju wielu rozmaitych chorób, na czele z miażdżycą i cukrzycą typu drugiego. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na włączenie do jadłospisu zdrowszych „zamienników” tradycyjnej słodkiej przyprawy. Warto zwrócić uwagę szczególną uwagę zwłaszcza na jeden z nich.

Czym zastąpić tradycyjny cukier z buraków?

Dobrą alternatywą dla standardowej słodkiej przyprawy stosowanej na co dzień przez bardzo wielu Polaków jest cukier kokosowy pozyskiwany z soku pąków kwiatowych palmy kokosowej. Najpierw nacina się kwiatostany, a potem zbiera wypływający z nich płyn. Następnie ten jest podgrzewany. Pod wpływem wysokiej temperatury zawarta w nim woda odparowuje. Gdy sok zgęstnieje, poddaje się go procesowi krystalizacji, schłodzeniu i granulacji.

Cukier kokosowy ma karmelową barwę, intensywny aromat i lekko orzechowy posmak. Świetnie sprawdza się jako dodatek do kawy, herbaty czy innych napojów, a także słodkich wypieków i różnego rodzaju deserów. Ta przyprawa wywodzi się z krajów azjatyckich, ale można ją kupić również w Polsce. Jest dostępna w ofercie popularnych platform internetowych i sklepów ze zdrową żywnością. Kilogram produktu kosztuje od 25 do około 52 złotych. Należy go przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Dlaczego cukier kokosowy jest zdrowszy od tradycyjnego?

Cukier kokosowy ma w swoim składzie wiele cennych mikro- oraz makroelementów. Zawiera takie związki jak na przykład inulina, wapń, potas, magnez, cynk, potas, żelazo czy witaminy z grupy B. Dzięki temu wspomaga pracę organizmu na wielu różnych poziomach. Wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego i wpływa pozytywnie na stan mikroflory jelitowej. Co więcej, ma niższy indeks glikemiczny (IG) niż tradycyjna słodka przyprawa pozyskiwana z buraków. W efekcie nie wywołuje nagłych „skoków” poziomu glukozy we krwi.

Cukier kokosowy jest pod wieloma względami lepszy niż jego klasyczny biały odpowiednik. Nie oznacza to jednak, że można go stosować na potęgę. Nic bardziej mylnego. Trzeba pamiętać, że nawet wartościowe składniki, spożywane w nadmiarze szkodzą. Dlatego należy zachować umiar i zdrowy rozsądek.

Czytaj też:

Pij ten napój co rano. „Boczki” zaczną „topnieć” w oczach i będziesz mieć więcej energiiCzytaj też:

Polacy chętnie po nią sięgają. Ta herbatka rujnuje zdrowie, sprzyja tyciu i cukrzycy