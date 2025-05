Polacy uznają go za zdrowy, a to fatalny zamiennik cukru. Dietetyk: sprzyja insulinooporności

Nadmiar cukru w diecie wywiera niezwykle negatywny wpływ na cały organizm. To prawda znana nie od dziś. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że zamienniki tradycyjnej słodkiej przyprawy również mogą okazać się bardzo szkodliwe. Przypomina o tym w jednym z materiałów udostępnionych w sieci dietetyk Bartek Kulczyński. Zwraca przy tym szczególną uwagę na jeden z nich. Uchodzi za zdrowy, ale pozory lubią mylić.

Przed jakim zamiennikiem cukru ostrzega dietetyk?

Dietetyk Bartek Kulczyński radzi, by uważać na syrop z agawy. Ten produkt przez wiele osób jest postrzegany jako zdrowszy zamiennik tradycyjnego cukru buraczanego. Ma bowiem niższy indeks glikemiczny (IG). Nie podnosi tak gwałtownie poziomu glukozy we krwi. Poza tym jest znacznie słodszy od białego cukru. Mniejsza jego ilość wystarczy, by osiągnąć pożądany efekt. Syrop z agawy ma też jednak swoją „ciemną stronę”. Zawiera spore ilości fruktozy, która w nadmiarze również rujnuje organizm.

Czemu syrop z agawy to fatalny zamiennik cukru?

Nadmiar fruktozy w diecie niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Zwiększa stężenie trójglicerydów oraz kwasu moczowego w organizmie. Sprzyja też insulinooporności. Innymi słowy, zmniejsza wrażliwość tkanek na działanie insuliny.

Do tego na skutek spożywania fruktozy powstają w naszym ciele wysokie ilości szkodliwych związków o nazwie końcowe produkty zaawansowanej glikacji, które zwiększają ryzyko pojawienia się powikłań cukrzycowych i choroby zwyrodnieniowej stawów – zauważa dr Bartek Kulczyński.

Poza tym – jak podkreśla ekspert – fruktoza łatwo fermentuje w jelitach, powodując wzdęcia i bóle brzucha. „Nie uważam, aby pod względem zdrowotnym był on [syrop z agawy – przyp. red] dobrym zamiennikiem zwykłego cukru” – podsumowuje dietetyk.

Czytaj też:

Dietetyk ostrzega: nie kupuj takiego mleka! Zobacz, czy masz je w lodówceCzytaj też:

Polacy chętnie po nią sięgają. Ta herbatka rujnuje zdrowie, sprzyja tyciu i cukrzycy