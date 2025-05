Ten sok działa jak „tarcza dla serca”. Ekspert przekonuje: wystarczy tylko 50 ml dziennie

Dbanie o zdrowie wcale nie musi być skomplikowane ani wymagać radykalnych zmian w codziennym życiu. Często wystarczy wprowadzić kilka prostych, ale konsekwentnych nawyków – zwłaszcza tych związanych z odżywianiem. Wybierając naturalne produkty, ograniczając przetworzoną żywność i zwracając uwagę na jakość składników, można realnie wpłynąć na swoje samopoczucie i kondycję organizmu. Zdrowy styl życia to suma drobnych decyzji, które z czasem stają się rutyną – łatwą do utrzymania i naprawdę skuteczną. Ważnym elementem jest także dbanie o zdrowie swojego serca.

Picie tego soku chroni naczynia krwionośne

Zatkane żyły i tętnice to zwiększone ryzyko zawału serca, ale nie tylko. Może to prowadzić także do udaru mózgu, pogorszenia pamięci czy demencji, nadciśnienia tętniczego czy bólu nóg. Specjalista przekonuje jednak, że mamy wpływ na stan naszych naczyń. Jednym z produktów, który wspiera nasze tętnice w tym zakresie jest sok z granatu – musi to być jednak 100 procent soku z tego owocu.

Mianowicie w badaniu na zwierzętach wykazano, że regularne podawanie soku z granatu zahamowało proces wychwytywania zmodyfikowanego cholesterolu przez ściany naczyń krwionośnych, czyli mamy tu efekt przeciwdziałania tworzeniu się miażdżycorodnych zatorów – wyjaśnił specjalista.

Dodał także, że u tych samych myszy zaobserwowano nawet cofnięcie się zmian miażdżycowych (rozmiar blaszki miażdżycowej zmniejszył się o 17 procent). Ekspert zaznaczył, że wyników uzyskanych na zwierzętach nie można oczywiście przekładać bezpośrednio na ludzi, jednak stanowią one standardowy efekt badań przedklinicznych, a w przypadku pozytywnych efektów jest to punkt wyjścia do dalszych badań. Dodał, że w przypadku wspomnianego soku z granatu zostało przeprowadzone również badanie z udziałem ludzi. Wynika z niego, że u osób regularnie spożywających ten sok zaobserwowano zmniejszenie grubości wewnętrznej warstwy tętnic nawet o 30 procent.

Mówiąc prościej i bardziej potocznie, sok z granatu udrożnił naczynia krwionośne i to wszystko przy ilości 50 mililitrów, czyli jest to 1/4 szklanki dziennie – podsumował ekspert.

Jakie jeszcze działanie ma sok z granatu?

Sok z granatu ma wiele korzystnych właściwości zdrowotnych. Jest bogaty w antyoksydanty, zwłaszcza polifenole, które pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i wspierają układ odpornościowy. Działa również przeciwzapalnie i może wspierać zdrowie skóry. Co więcej spożywanie granatu lub picie soku z tego owocu może przyczynić się do zapobiegania zaburzeniom glikemicznym. Ma także działanie odchudzające, wpływając na zmniejszenie obwodu w talii i masy tłuszczowej. Granat jest także skarbnicą witaminy C, ale też witaminy B12 czy potasu.

