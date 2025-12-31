Biedronka sprzedaje hit za 2,99 zł. To ostatnia szansa, by zaoszczędzić przed Nowym Rokiem

Sieć kusi wyjątkową ofertą, ale nie każdy będzie mógł z niej skorzystać. Promocja została skierowana wyłącznie do tych klientów, którzy należą do programu lojalnościowego. Jednym z warunków uzyskania rabatu jest posiadanie karty lub aplikacji na telefon Moja Biedronka. Mamy jednak też dobrą wiadomość – możesz je zdobyć za darmo i bez większego wysiłku. Musisz tylko ściągnąć oprogramowanie ze sklepu internetowego – Google Play lub App Store – i zainstalować je w swoim urządzeniu albo poprosić o wydanie karty przy kasie. To jednak nie wszystko. Zobacz, co jeszcze trzeba zrobić, by zaoszczędzić.

Co możesz kupić taniej w Biedronce?

Biedronka mocno „ścięła” cenę masła Mlecznej Doliny. Teraz za kostkę tego masła ekstra zapłacisz tylko 2,99 zł, czyli 57 procent mniej niż zwykle. Rabat zaczyna jednak obowiązywać dopiero przy zakupie trzech sztuk produktu. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę opakowań, każde z nich kosztować będzie niespełna 7 złotych.

Pamiętaj, że sieć nałożyła na klientów ograniczenia. Wprowadziła limity zakupowe. Na jedno konto lojalnościowe możesz nabyć tylko trzy kostki masła po promocyjnej cenie. Nie zapominaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – akcja rabatowa trwa przez bardzo krótki czas. Zaczyna się i kończy w Sylwestra, czyli 31 grudnia 2025 roku. Jeżeli chcesz zaoszczędzić, nie zwlekaj. Smarowidło znika z półek w mgnieniu oka. Nie pozwól, by ktoś cię wyprzedził.

Godziny otwarcia Biedronki w Sylwestra

Biedronka w Sylwestra zmienia godziny otwarcia. Sklepy sieci będą otwarte nieco krócej niż zwykle, bo od 6:00 do 21:00. Pamiętaj, że Nowy Rok (1 stycznia 2026 roku) jest dniem wolnym od pracy i nie zrobisz wtedy zakupów. Ewentualne zaległości w uzupełnieniu kuchennych zapasów możesz nadrobić w piątek lub w sobotę, czyli 2 i 3 stycznia. W tym czasie Biedronka pracuje „normalnie”, czyli od 6:00 do 23:30.

Czytaj też:

Na diecie rezygnujesz z chleba? Ten jeden może realnie pomóc w odchudzaniu, a większość go pomijaCzytaj też:

Wyglądają na zdrowe, a dietetyczka nigdy ich nie kupuje. Sprawdź, czy masz je w koszyku