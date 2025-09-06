Jajka powodują choroby serca? Sprawdź, co mówią najnowsze badania. Możesz się zdziwić

Jajka są niezwykle wszechstronnym produktem – możemy przygotować je na wiele smacznych sposobów. Można zrobić z nich omlet, jajecznicę lub podać je w formie ugotowanej czy jako jajko sadzone. To też obowiązkowy element wielu ciast, sosów i kremów. Co więcej, mają naprawdę świetny wpływ na nasze zdrowie.

Jedzenie jajek a zdrowie serca

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec i dietetyk, w opublikowanym przez siebie nagraniu omówił, jak jedzenie jajek oddziałuje na zdrowie naszego serca. Poruszył on zagadnienie dotyczące wpływu jajek na powstawanie blaszki miażdżycowej i rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Z pewnością wiele osób spotkało się ze stwierdzeniem, że jajka powodują miażdżycę i choroby serca, ponieważ zawierają duże ilości cholesterolu. Czy jest to prawdą? Oto opinia specjalisty:

Prawdą jest oczywiście to, że na tle innych produktów spożywczych jajka faktycznie mają dużo cholesterolu. Jednak otwarte pozostaje pytanie, czy ten cholesterol znajdujący się w jajkach jest dla nas tak bardzo niebezpieczny – zauważył ekspert

Najnowsze wyniki badań z 2025 roku wskazują, że ci, którzy jedzą jajka, nie mają wcale powodów do zmartwień. W maju tego roku została opublikowana analiza 14 badań naukowych, z której wynika, że produkty te nie są szkodliwe dla zdrowia.

Nie stwierdzono związku między wysokim lub niskim spożyciem jajek a wszystkimi wynikami sercowo-naczyniowymi i ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny – podsumował dietetyk.

Dr Bartosz Kulczyński zauważył też, że nie ma powodów, by odradzać spożywanie jajek. Stanowią więc one część zdrowej diety. Z innego badania wynika z kolei, że jedzenie jajek nie tylko nie szkodzi, ale też może chronić przed różnymi schorzeniami kardiologicznymi. Badacze wykazali bowiem, że osoby starsze spożywające od jednego do sześciu jajek tygodniowo miały mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób układu krążenia – średnio aż o prawie 30 procent.

Ile jajek jeść? Opinia specjalisty

Dietetyk podzielił się też swoim zdaniem dotyczącym tego, ile jajek w ciągu tygodnia można bezpiecznie zjeść. Jest to od około czterech do dziesięciu jajek.

Jeśli nasza dieta jest urozmaicona – a taka powinna być – to spożywanie większych ilości jajek nie przyniesie nam już jakichś szczególnych korzyści zdrowotnych – powiedział.

Najzdrowszą formą jest gotowanie jajek na miękko lub przyrządzenie średnio ściętej jajecznicy. Sprawdź też, w jaki popularny mit na temat jajek wierzą Polacy.

