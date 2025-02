Polacy wierzą, że to najzdrowsze jajka. Znany dietetyk obala popularny mit

Jajka są jednym z podstawowych produktów wykorzystanych w polskiej kuchni. To świetny dodatek do kanapek, zapiekanek, sałatek i różnego rodzaju farszów, a także doskonała „baza” pod omlety i jajecznice. Ten wyjątkowy produkt budzi jednak wśród Polaków wiele wątpliwości. Postanowił je rozwiać – przynajmniej częściowo – dietetyk, doktor Bartek Kulczyński. W jednym ze swoich nagrań udostępnionych w sieci odpowiedział na pytanie nurtujące wiele osób: czy jajka ekologiczne są zdrowsze od „zwykłych”? Sprawdź.

Jajka ekologiczne a „zwykłe” – porównanie

Badania przeprowadzone przez polskich naukowców z Lublina i Krakowa dowiodły, że nie ma istotnych różnic między jajkami ekologicznymi a tymi, które pochodzą z chowu konwencjonalnego w zakresie zawartości kwasów tłuszczowych (nasyconych, wielonienasyconych oraz jednonienasyconych). Wartości wszystkich wymienionych wyżej parametrów okazały się bardzo zbliżone, niemal identyczne, przy czym jajka ekologiczne zawierały nieco więcej całkowitego tłuszczu (ogółem). Jego ilość plasowała się na poziomie 27,6 grama. Dla porównania jajka z chowu konwencjonalnego miały w sobie 25,9 grama tłuszczu.

Nie stwierdzono istotnych różnic również, jeśli chodzi o zawartość białka w jajkach. W produktach pochodzących z chowu ekologicznego znajduje się go nieco więcej niż w „zwykłych”, ale ta ilość nie przekłada się na znaczną poprawę walorów zdrowotnych (13 g vs 11,8 g na 100 gramów). Warto podkreślić, że polscy naukowcy nie poprzestawia na tych analizach. Porównali też zawartość składników mineralnych w żółtkach jaj ekologicznych i „konwencjonalnych”. Pierwsze miały nieco więcej potasu, cynku i miedzi, drugie natomiast mogły „pochwalić się” wyższym poziomem magnezu, żelaza oraz manganu. Wskazane różnice nie były jednak znaczące. Co ciekawe, ilość wapnia plasowała się na takim samym poziomie w obu jajkach (96,9 mg).

Czym jajka ekologiczne różnią się od „zwykłych”?

Interesujące wyniki przyniosły też inne badania przeprowadzone przez naukowców z Estonii i Polski. Eksperci analizowali skład jajek pod kątem ilości witamin oraz luteiny. Okazało się, że produkty pochodzące z chowu konwencjonalnego zawierały ponad dwa razy więcej witaminy E niż te ekologiczne. Miały w sobie również nieco więcej witaminy D.

Z kolei jajka ekologiczne odznaczały się wyższym poziomem luteiny. Zawierały 82 procent więcej tego składnika niż produkty pochodzące z konwencjonalnego chowu klatkowego (3,84 mg versus 2,1 mg na 100 gramów żółtka). Warto również wyraźnie podkreślić, że jeżeli bierzemy pod uwagę dobrostan zwierząt, to zdecydowanie lepszym wyborem są jajka ekologiczne.

Czytaj też:

To najgorszy makaron, a Polacy jedzą go na potęgę. Jest niezdrowy i sprzyja tyciuCzytaj też:

Dietetyk ostrzega: to najgorszy tłuszcz do smażenia. Polacy używają go nagminnie