W ten dzień biegnę do Lidla. Masło za 4,76 zł i inne megatanie produkty

Jeśli szukasz sposobu, żeby zaoszczędzić na codziennych zakupach, koniecznie wybierz się do Lidla. W bardzo korzystnych cenach znajdziesz tam wiele artykułów spożywczych. Sprawdziliśmy w nowej gazetce, co najbardziej opłaca się kupić. Jest to między innymi masło, mięso i jajka. Pamiętaj, że dwa pierwsze produkty śmiało możesz zamrozić, więc bez obaw zrób większe zapasy.

Tanie masło w Lidlu

W nowej gazetce Lidla znalazła się ciekawa oferta na masło. Będzie można kupić je znacznie taniej niż zwykle. Masło ekstra 82% marki Pilos kupisz za jedyne 4,76 zł (cena regularna to 6,99 zł). Przy zakupie trzech sztuk obowiązuje rabat w wysokości 32 procent. Warunkiem jest jednak kupienie trzech kostek masła – jeśli weźmiesz mniej, niestety zapłacisz pełną cenę.

Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień – w sobotę, 20 września, więc nie warto zwlekać z zakupami. Najlepiej wybierz się do sklepu już rano, ponieważ później mogą zostać jedynie puste półki. Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły znajdziesz w aplikacji Lidl Plus.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu?

Gdy będziesz na zakupach w Lidlu, zrób też zapas jajek. Do 20 września (sobota) świeże jajka ściółkowe (wielkość M lub L, klasa A) dostaniesz 25 procent taniej, ale tylko przy zakupie dwóch opakowań. Maksymalnie możesz włożyć do koszyka 8 opakowań na jedno konto w aplikacji Lidla.

Z nabiału opłaci się także kupić ser Carski w plastrach XXL marki Pilos. Zamiast 34,99 zł, zapłacisz tylko 22,99 zł. Limit to trzy opakowania na jeden paragon. W dobrej cenie jest też mięso. Szynkę wieprzową marki Rzeźnik kupisz aż 44 procent taniej niż zwykle – zamiast 17,99 zł zapłacisz tylko 9,99 zł. Kupić możesz trzy kilogramy na kupon. Tanio dostaniesz również polędwicę sopocką w plastrach XXL marki Pikok. Obowiązuje jednak limit: 6 opakowań na paragon. Dobrym wyborem będzie także pstrąg tęczowy (filet ze skórą) z Targu Rybnego Lidla, który po zeskanowaniu aplikacji będzie kosztował 31 procent mniej niż zwykle. Oznacza to, że zamiast 57,90 zł zapłacisz tylko 39,90 zł.

