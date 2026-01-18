Najlepsze mięso na kotlety mielone. Tak robiły je nasze babcie

Kotlety mielone są jedną z najbardziej lubianych i najczęściej przygotowywanych potraw mięsnych w naszym kraju. Dorównują im jedynie kotlety schabowe. Kojarzą się z domową kuchnią, która jest uwielbiana niemal przez każdego. Ich przygotowanie jest dość proste i szybkie, a smakują naprawdę wybornie.

Najlepsze mięso na kotlety mielone

Żeby takie kotlety wyszły naprawdę pyszne, bardzo ważne jest, żeby wykorzystać odpowiedni rodzaj mięsa. To właśnie ono jest sekretem doskonałego smaku tej potrawy. Należy użyć mieszanki wieprzowo-wołowej. Najlepsza będzie proporcja 70 procent wieprzowiny (łopatka) i 30 procent wołowiny (na przykład karkówka lub udziec).

Wołowina nadaje głęboki, „mięsny” smak, natomiast dzięki wieprzowinie kotlety są miękkie i soczyste. Jeśli masz możliwość, kup mięso w kawałku i poproś o zmielenie w sklepie lub zrób to w domu na grubych oczkach. Gotowe mięsa paczkowane często są zbyt drobno zmielone, a w konsekwencji konsystencja kotletów jest nieco gorsza.

O czym pamiętać, robiąc kotlety mielone?

Jeśli chcesz, żeby twoje kotlety mielone były mięciutkie, delikatne i puszyste, to do masy mięsnej koniecznie dodaj bułkę namoczoną w mleku. Jest to trik naszych babć, który sprawia, że kotlety są znacznie smaczniejsze. Kolejny trik polega na dodaniu podduszonej na maśle cebulki pokrojonej w kostkę. Warto też podczas przygotowywania kotletów dolać bardzo zimną wodę. 2–3 łyżki dodane podczas wyrabiania mięsa sprawią, że po usmażeniu będą niesamowicie soczyste.

Żeby smak całej potrawy był jeszcze bardziej wyrazisty, dodaj drobno posiekany czosnek. Nie można oczywiście zapomnieć też o przyprawach. Sól i pieprz to absolutna podstawa, jednak dobrym pomysłem jest dorzucenie też odrobiny majeranku, słodkiej papryki, oregano, ziół prowansalskich czy gałki muszkatołowej. Jeśli masa wyjdzie zbyt rzadka, dodaj odrobinę bułki tartej. Żeby nieco urozmaicić to danie, możesz do środka dodać też kawałek żółtego sera lub greckiej fety. Koniecznie spróbuj przyrządzić też najzdrowsze kotlety mielone.

Czytaj też:

Dietetyk wskazuje 4 produkty idealne dla seniorów. Jeden z nich zaskakujeCzytaj też:

Zamiast sklepowych słodyczy robię te „michałki”. Dietetyczka poleca, a pracy jest minimum