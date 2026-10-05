Sernik siostry Anastazji robię bez spodu. Do 1 kg twarogu dokładam tylko 5 składników

Najpopularniejszym ciastem w naszym kraju jest sernik. Trudno znaleźć osobę, która choć raz nie próbowała tego klasycznego wypieku. Często pojawia się na naszych stołach podczas świąt, rodzinnych uroczystości, ale też jako dodatek do kawy w ciągu tygodnia. Wbrew pozorom zrobienie tego ciasta nie jest wcale tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy skorzystać ze sprawdzonego przepisu.

Przepis na sernik siostry Anastazji

Zmarła ostatnio siostra Anastazja Pustelnik, autorka popularnych książek kulinarnych. Polacy kochali jej przepisy, ponieważ są proste, łatwe do wykorzystania, tradycyjne i wychodzą z nich znakomite przysmaki. Do jednych z najpopularniejszych należy receptura na sernik. Jest cudownie kremowy i dosłownie rozpływa się w ustach. Sama dzisiaj postanowiłam upiec to ciasto właśnie według wskazówek siostry Anastazji.

Pamiętaj, że składniki na to ciasto powinny mieć temperaturę pokojową. Szczególnie ważne są masło, jajka i twaróg. Wyciągnij je z lodówki około dwie godziny wcześniej. Dzięki temu masa serowa będzie bardziej jednolita i mniej podatna na zwarzenie. Ważne jest również, żeby nie miksować masy serowej zbyt długo. Zbyt intensywne napowietrzanie masy może sprawić, że sernik mocniej urośnie w piekarniku, a następnie opadnie.

Duże znaczenie dla finalnego efektu ma też to, jaki twaróg wybierzesz. Najlepszy będzie tłusty lub półtłusty dobrej jakości. Nie przesadzaj też podczas ubijania białek. Musi powstać z nich piana. Gdy będą już sztywne, dodaj je szpatułką do masy. Na koniec: bardzo ważne jest stopniowe chłodzenie. Po zakończeniu pieczenia nie wyciągaj sernika z piekarnika od razu. Uchyl delikatnie drzwi i pozwól mu ostygnąć powoli w środku. W przeciwnym razie może dojść do szoku termicznego, a sernik szybko opadnie.

Przepis: Sernik siostry Anastazji Ten sernik smakuje naprawdę bajecznie. Musisz go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 656 w każdej porcji Składniki 1 kg tłustego lub półtłustego twarogu (mielonego)

8 jajek (rozmiar L)

200 g masła

270 g cukru

2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej lub budyniu waniliowego

16 g cukru waniliowego Sposób przygotowania Ucieranie masłaMiękkie masło utrzyj z żółtkami, cukrem oraz cukrem waniliowym na puszystą masę. Dodawanie twarogu i mąkiNastępnie stopniowo dodawaj twaróg — po jednej łyżce — cały czas ucierając na wolnych obrotach. Dodaj mąkę ziemniaczaną i dokładnie zmiksuj. Ubijanie białekBiałka ubij na pianę, a następnie delikatnie wmieszaj ją do masy serowej. PieczenieGotową masę przelej do formy o wymiarach 23 × 35 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw sernik do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz przez około 45 minut.

Ciekawe pomysły na podawanie tego ciasta

Ten sernik będzie doskonale smakował bez niczego, ale możesz go posypać też cukrem pudrem lub polać cienką warstwą lukru. Możesz użyć też polewy czekoladowej – to ciasto z tym dodatkiem zawsze smakuje świetnie. Bardzo dobrze pasują do niego też świeże owoce, na przykład borówki, które kupisz w większości supermarketów.

Z kolei na bardziej wyjątkową okazję można podać kawałek sernika z kleksem bitej śmietany lub sosem owocowym. Ten wypiek najlepiej smakuje lekko schłodzony, wtedy jest zwarty i łatwiej się kroi.

Najczęstsze błędy podczas pieczenia sernika

Zdarza się, że sernik pęka po upieczeniu. Zazwyczaj wynika to ze zbyt wysokiej temperatury pieczenia lub zbyt mocno napowietrzonej masy serowej. Uważaj więc na te popularne błędy. Aby temu zapobiec, możesz zastosować tzw. kąpiel wodną – wystarczy na dno piekarnika wstawić żaroodporne naczynie z gorącą wodą. Para wodna sprawi, że wierzch nie wyschnie i nie pęknie.

Upieczone ciasto rozpoznasz po ściętych, lekko zarumienionych brzegach. Po delikatnym potrząśnięciu blachą środek sernika będzie zachowywać się jak lekko ścięta galaretka. Gdy ostygnie – idealnie stężeje. Jeśli chcesz trochę poeksperymentować, koniecznie przygotuj też jednoporcjowy sernik ze skyrem, zawiera on dużą ilość białka.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sernik siostry Anastazji

Co zrobić, żeby sernik siostry Anastazji nie opadł po upieczeniu?

Aby sernik nie opadł, upewnij się, że wszystkie składniki (szczególnie masło, jajka i twaróg) mają temperaturę pokojową. Nie miksuj masy zbyt długo po dodaniu twarogu, by jej nadmiernie nie napowietrzyć. Ponadto unikaj szoku termicznego – po zakończonym pieczeniu nie wyciągaj ciasta od razu z piekarnika, lecz uchyl delikatnie drzwi i pozwól mu powoli ostygnąć w środku.

Dlaczego sernik pęka w trakcie pieczenia i jak temu zapobiec?

Pękanie sernika zazwyczaj wynika ze zbyt wysokiej temperatury pieczenia lub nadmiernego napowietrzenia masy serowej. Aby temu zapobiec, warto zastosować tzw. kąpiel wodną – na dno piekarnika wstaw naczynie żaroodporne z gorącą wodą. Powstająca para wodna sprawi, że wierzch ciasta nie wyschnie i nie pęknie.

Jaki twaróg wybrać do sernika siostry Anastazji i jak przygotować składniki?

Najlepszy do tego wypieku będzie tłusty lub półtłusty twaróg dobrej jakości. Kluczowe jest wyciągnięcie składników z lodówki około dwie godziny przed pieczeniem, aby osiągnęły temperaturę pokojową, co zapobiega zwarzeniu się masy. Białka należy ubić na sztywną pianę (nie przesadzając z czasem ubijania) i delikatnie wymieszać je z masą serową za pomocą szpatułki.

Jak sprawdzić, czy sernik jest już upieczony i jak go serwować?

Upieczony sernik ma ścięte, lekko zarumienione brzegi, a jego środek po potrząśnięciu blachą zachowuje się jak lekko ścięta galaretka (stężeje po ostygnięciu). Ciasto najlepiej smakuje lekko schłodzone. Można je podawać posypane cukrem pudrem, polane lukrem lub polewą czekoladową, a także ze świeżymi owocami, bitą śmietaną lub sosem owocowym.

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