Tylko 12 procent Polaków wybiera tę przekąskę. Wspiera serce i jelita, a przegrywa z chipsami

Choć Polacy coraz częściej sięgają po zdrowe produkty, to wśród przekąsek nadal popularne są słodycze i chipsy. Zdecydowanie rzadziej wybierane są natomiast przekąski bogate w składniki odżywcze, takie jak orzechy i nasiona. Najnowszy raport marki „Wygodna Dieta” pokazuje, że mimo wysokiej zawartości wartościowych składników – takich jak błonnik, zdrowe tłuszcze i minerały – ten typ przekąsek znajduje się na końcu listy ulubionych.

Polacy niechętnie sięgają po tę przekąskę

Raport „Apetyt na zmiany: nawyki, wybory i aspiracje żywieniowe Polaków” opublikowano 17 lutego. W badaniu przeprowadzonym udział wzięło 1001 osób z całej Polski – 55,4 procent kobiet i 44,6 procent mężczyzn.

Jedno z badanych zagadnień dotyczyło tego, co Polacy podjadają najchętniej. Aż 37,1 procent ankietowanych odpowiedziało, że owoce świeże i suszone. 17 procent wybrało jogurt lub kefir, 17 procent – batony i słodycze, a 14,9 procent – chipsy. Najmniej głosów zdobyły orzechy i nasiona – jedynie 12,3 procent.

Jest to dużym błędem Polaków, ponieważ taka przekąska jest niezwykle zdrowa i zdecydowanie powinna być częściej spożywana niż sklepowe słodycze czy chipsy.

Choć nasza próba była duża i reprezentatywna, nie da się w pełni oddać całej różnorodności polskiego społeczeństwa. Odpowiedzi bywają też subiektywne – niektórzy mogą np. niechętnie przyznawać się do problemów z planowaniem posiłków lub stresu związanego z gotowaniem. Wyniki ukazują więc pewien obraz rzeczywistości, ale należy je traktować jako punkt wyjścia do dalszych działań i dyskusji – podają autorzy.

Jakie właściwości mają orzechy?

Orzechy są prawdziwym superfood. Przede wszystkim zawierają dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dzięki temu ich jedzenie może przyczyniać się do obniżenia cholesterolu. Wpływają również na elastyczność naczyń krwionośnych. Zawarta w nich arginina (aminokwas) pomaga w produkcji tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne i poprawia przepływ krwi. To także bogactwo kwasów omega-3 – to jedno z najlepszych roślinnych źródeł kwasu alfa-linolenowego (ALA), który chroni m.in. przed arytmią czy stanami zapalnymi. Orzechy są też świetnym wsparciem dla mózgu.

Dlaczego warto spożywać nasiona?

Nasiona są przede wszystkim doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, który świetnie wpływa na pracę jelit oraz zapobiega zaparciom. To także bogactwo magnezu, cynku, żelaza i wapnia. Są skarbnicą nienasyconych kwasów tłuszczowych, które dbają o kondycję naszego serca i wspierają pracę mózgu. Z kolei z nasion chia przyrządzisz pyszny pudding, który idealnie sprawdzi się jako przekąska.

Jednymi z najpopularniejszych są nasiona lnu, czyli siemię lniane. I choć nie da się go spożywać jako samodzielnej przekąski, śmiało możesz je dodać np. do ciasteczek czy jogurtu. Pamiętaj, aby siemię lniane najlepiej jeść w formie zmielonej – dzięki temu Twój organizm w pełni przyswoi zawarte w nim cenne składniki, w tym kwasy omega-3. Warto sięgnąć też po pestki dyni czy nasiona słonecznika.

Czytaj też:

Ta roślina wspiera wątrobę przy stłuszczeniu. Badania pokazują, kiedy działa najlepiejCzytaj też:

Polacy go omijają, a seniorzy nie powinni. Ten produkt po 60. roku życia może zrobić różnicę