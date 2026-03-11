Do 24 marca kawa za złotówkę. Trzeba uważać na limity

Taka promocja nie zdarza się zbyt często. Żabka stawia wszystko na jedną kartę i sprzedaje wszystkie kawy ze swojej oferty po złotówce. Z oferty skorzystać może każdy. Nie trzeba posiadać żadnych kart ani aplikacji lojalnościowych, by zaoszczędzić. Wystarczy pamiętać o jednej ważnej kwestii.

Jak dostać kawę za złotówkę w Żabce?

Akcja obejmuje wszystkie kawy pakowane, dostępne w asortymencie Żabki. Możesz dostać za złotówkę kawy takich marek jak na przykład Lavazza czy Nescafe. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć je w różnego rodzaju zestawy. Musisz jednak spełnić jeden ważny warunek – kupić co najmniej dwa opakowania kawy.

Pamiętaj, że rabat dotyczy tańszego spośród wybranych towarów. Za droższy zapłacisz pełną cenę. Nie zapominaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – Żabka nałożyła na klientów pewne ograniczenia. Nie można kupić więcej niż 3 produkty z obniżką na jeden paragon.

Promocja trwa do 24 marca 2026 roku (wtorek). Masz więc jeszcze trochę czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Jeśli nie zdążysz tego zrobić w ciągu tygodnia, możesz nadrobić zaległości w weekend. Sklepy sieci Żabka są z reguły czynne również w niedziele (także te niehandlowe).

Jak prawidłowo przechowywać kawę?

Kawę warto przechowywać w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku, z dala od światła i źródeł ciepła. Wysoka temperatura i promienie słoneczne przyspieszają proces utleniania, przez co produkt szybciej traci aromat i część swoich właściwości. Dobrym miejscem będzie na przykład zamykana szafka kuchenna położona z dala od piekarnika czy grzejnika. Nie trzymaj kawy w lodówce. Pamiętaj, że łatwo pochłania „obce” zapachy i wilgoć z otoczenia. Jeśli zależy ci na zachowaniu pełni aromatu i smaku „małej czarnej”, kupuj produkt w ziarnach i miel bezpośrednio przed zaparzeniem, na przykład w młynku.

