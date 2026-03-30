Zielone jak mech, miękkie jak chmurka. Wszyscy pytają o ten składnik

Są takie desery, w których można się zakochać od pierwszego wejrzenia. To ciasto z pewnością do nich należy. Soczyście zielony, miękki wypiek przypomina leśny mech. Jest wilgotny i puszysty. W dodatku świetnie smakuje. A wszystko za sprawą prostego kremu na bazie trzech prostych i tanich składników, które prawdopodobnie masz już w swojej kuchni.

Jak zrobić ciasto leśny mech?

Wyjątkowy kolor przysmaku to nie zasługa żadnego sztucznego barwnika, lecz prostego, naturalnego produktu, który można znaleźć w każdym sklepie spożywczym. Chodzi o liście szpinaku. Świetnie sprawdzi się zarówno ten świeży, jak i mrożony. Jeśli zdecydujesz się na drugi wariant, pamiętaj, że warzywo trzeba najpierw rozmrozić, a następnie odsączyć z nadmiaru wody. W przeciwnym razie – ciasto będzie ciężkie i zbyt wilgotne.

Blaty możesz przełożyć dowolnie wybranym kremem. Wypróbowałam różne opcje i najbardziej do gustu przypadła mi klasyka, czyli połączenie serka mascarpone ze śmietanką i cukrem pudrem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ją nieco urozmaicić. Wystarczy sięgnąć na przykład po ekstrakt z wanilii albo skórka otarta z cytrusów.

Przepis: Ciasto leśny mech Wygląda jak z cukierni, a nie wymaga wiele pracy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 409 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 300 g szpinaku baby

3 duże jajka

3/4 cukru

3/4 szklanki oleju

2 szklanki mąki pszennej

2,5 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki soku z cytryny

skórka otarta z 1 cytryny Na krem: 250 g serka mascarpone

200 g śmietany 36%

2 łyżki cukru pudru Sposób przygotowania Robienie ciastaSzpinak zblenduj na gładką masę. Jajka ubij z cukrem na kogel-mogel. Zmniejsz obroty miksera i cienkim strumieniem wlej olej. Dodaj szpinak, sok i skórkę z cytryny. W osobnej misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i stopniowo połącz z masą. Ciasto przelej do formy. Piecz około 40 minut w 170°C, do suchego patyczka. Szykowanie kremuWszystkie składniki dobrze schłódź. Śmietankę i mascarpone zmiksuj z cukrem pudrem na gęsty, stabilny krem. Nie miksuj zbyt długo. Masa powinna być lekka i gładka. Składanie ciastaZ wystudzonego ciasta zetnij wybrzuszony wierzch i odłóż go na bok. Resztę przekrój na dwa blaty. Jeden posmaruj kremem i przykryj drugim. Wierzch możesz dodatkowo udekorować kremem lub rozkruszonym kawałkiem ciasta, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt mchu.

Jak podawać ciasto leśny mech?

Ciasto „mech” najlepiej serwować dobrze schłodzone. Wtedy krem trzyma formę, a warstwy ładnie się kroją. Wystarczy wstawić je do lodówki na minimum 2–3 godziny przed podaniem.

Jeśli chcesz, możesz dodać na wierzch świeże borówki, maliny albo listki mięty. Warto sięgnąć również po cytrusowe akcenty, na przykład kawałki pomarańczy. Świetnie „przełamią” słodycz kremu i sprawią, że deser zyska bardziej orzeźwiający charakter. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by przygotować więcej kremu i posmarować nim „leśny mech”, a całość posypać posiekanymi orzechami czy migdałami.

