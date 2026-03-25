Nie każdy produkt na Wielkanoc to dobry wybór. Te 4 ekspertka bierze w Biedronce

Przedświąteczne zakupy potrafią przyprawić o prawdziwy zawrót głowy. Półki sklepowe uginają się zwykle od artykułów spożywczych, które jednoznacznie kojarzą się z Wielkanocą. Wybór jest tak duży, że łatwo się pogubić i włożyć do koszyka produkt, który raczej nie powinien do niego trafić. Dlatego warto skorzystać ze „ściągawki” przygotowanej przez Agnieszkę Pocztarską, twórczynię portalu Czytamy Etykiety. Ekspertka pokazała, jakie wielkanocne hity kupuje w Biedronce.

4 hity z Biedronki na Wielkanoc

Specjalistka zawsze chętnie sięga po kiełbasę białą surową premium marki Kraina Mięs (z serii Select). Nie kryje w sobie żadnych sztucznych dodatków, zagęstników i konserwantów. Poza tym ma wysoką zawartość mięsa wieprzowego (93 procent zawartości produktu). Reszta to woda i przyprawy. „Oczywiście na Wielkanoc nie może zabraknąć też żurku a ten ma dość prosty skład i sporo różnorodnych przypraw, które dodatkowo podbiją jego smak”– stwierdziła Agnieszka Pocztarska, opisując gotowy koncentrat marki Krakus. Na jej liście zakupów pojawia się również masa krówkowa gostyńska SM Gostyń Kajmak. Doskonale przydaje się podczas robienia mazurków i innych świątecznych wypieków. Stanowi połączenie mleka i cukru. Ostatnim polecanym przez ekspertkę wyrobem jest majonez wegański Go Vege. Na jego korzyść przemawia przede wszystkim niska zawartość tłuszczu. Ma o 60 procent mniej tego składnika w porównaniu do klasycznych sosów.

Dobry wybór dla tych, którzy nie przepadają za tłustymi dodatkami do potraw [...] ma ponad połowę kilokalorii mniej niż zwykły majonez – podkreśliła Agnieszka Pocztarska w udostępnionym materiale.

Czego lepiej nie kupować w Biedronce na Wielkanoc?

Nie najlepszą inwestycją są bez wątpienia gotowe wypieki. Tego typu produkty zazwyczaj cechują się wątpliwą jakością. Zawierają mnóstwo sztucznych dodatków, a także masę cukru, który pojawia się w składzie pod wieloma różnymi postaciami (między innymi jako syrop glukozowo-fruktozowy). Częste sięganie po tego typu desery zwiększa ryzyko przybierania na wadze i rozwoju wielu różnych chorób, na przykład cukrzycy typu drugiego.

