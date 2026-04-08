Kawa za 5,99 zł w Aldi. Normalnie kosztuje 45,99 – jest jeden warunek

Aldi znów przyciąga uwagę miłośników „małej czarnej”. Organizuje promocje na znane produkty, które wielu Polaków kupuje na co dzień. Zaoszczędzić można sporo, ale mechanizm naliczania rabatów bywa mylący. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, by nie przepłacić. Czasu na zakupy masz niewiele. Przedstawione niżej oferty wygasają bowiem już w sobotę, 11 kwietnia 2026 roku. Jest jednak też dobra wiadomość. Nie potrzebujesz żadnej karty ani aplikacji lojalnościowej, by z nich skorzystać.

Jak kupić taniej kawę Jacobs w Aldi?

Promocja obejmuje wszystkie kawy Jacobs, między innymi Cronat Gold, Crema czy Kronung. Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w różne „zestawy”. Pamiętaj przy tym o jednej ważnej kwestii – jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz kupić co najmniej dwa opakowania kawy za jednym razem. Warto to zrobić, bo obniżka sięga aż 60 procent. Dotyczy jednak tylko tańszego spośród wybranych produktów. Droższy kosztuje tyle, co zwykle. Co ważne, Aldi nie narzuca na klientów żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ilość sztuk nabywanych w ramach opisanej akcji. W gazetce nie ma mowy o limitach.

Inna tania kawa w Aldi

Sieć przecenia również kawę mieloną Classic Intense marki Dallmayir sprzedawaną w opakowaniach o pojemności 500 gramów. W tym przypadku rabat jest jeszcze wyższy i wynosi aż 86 procent, ale nalicza się na co drugi produkt. By zaoszczędzić. musisz kupić więc co najmniej dwie paczki kawy objętej promocją. Wtedy za jedną z nich zapłacisz tylko 5,99 zamiast 45,99 zł. Tym razem Aldi nakłada na klientów ograniczenia. Nie możesz nabyć więcej niż 6 sztuk kawy w ramach opisanej akcji.

Co warto wiedzieć o kawie?

Kawa to nie tylko sposób na poronne pobudzenie. Zawarte w niej antyoksydanty pomagają organizmowi w walce ze stresem oksydacyjnym, a umiarkowane spożycie kofeiny wspiera koncentrację i pracę serca. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać „mała czarna” nie wypłukuje magnezu z organizmu ani nie odwadnia. Jeśli parzysz kawę metodą tradycyjną lub w ekspresie przelewowym, nie wyrzucaj fusów. Po wysuszeniu świetnie sprawdzą się jako naturalny nawóz dla roślin kwasolubnych, takich jak domowe paprocie czy ogrodowe hortensje.

