Tylko w środę kawa Tchibo za 54,99 zł w Biedronce. Trzeba się spieszyć

W najnowszej gazetce Biedronki na wielbicieli „małej czarnej” czeka prawdziwa „perełka” cenowa. Sieć zorganizowała promocję na kawę znanej i lubianej marki. Na tym jednak nie koniec. Okazji, by odciążyć domowy budżet, jest więcej. Jeśli chcesz zaoszczędzić musisz jednak spełnić jeden ważny warunek. Chodzi o bycie członkiem programu Moja Biedronka. Opisane niżej oferty skierowano bowiem wyłącznie do posiadaczy karty lub aplikacji lojalnościowej.

Tania kawa w Biedronce

Uwagę przyciąga promocja na kawę ziarnistą Tchibo Exclusive – Medium Roast oraz Original. Paczka o wadze jednego kilograma kosztuje teraz tylko 54,99 zł. Obniżka jest spora, bo regularna cena produktu wynosi 87,99 zł. W twoim portfelu może zostać więc aż 33 złote. Masz niewiele czasu na zakupy. Akcja trwa tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w środę, 15 kwietnia 2026 roku. Co więcej, sieć nakłada na kupujących pewne ograniczenia. Nie możesz nabyć więcej niż dwa opakowania kawy w ramach opisanej promocji. Tyle wynosi limit na jedno konto Moja Biedronka.

Biedronka przecenia popularne dodatki do kawy

Taniej kupisz nie tylko samą kawę, ale też produkt, który wiele osób dolewa do „małej czarnej”. Biedronka obniża cenę mleka UHT 3,2% marki Mleczna Dolina. Teraz za jeden karton zapłacisz tylko 1,49 zł, ale dopiero przy zakupie 12 sztuk. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę opakowań, na każde z nich wydasz tyle, co zwykle, czyli 3,29 zł. Ta promocja trwa trzy dni. Obowiązuje od poniedziałku do środy (13-15 kwietnia 2026 roku). Limit dzienny to 12 litrów na jedno konto Moja Biedronka.

Członkowie programu lojalnościowego mogą zaoszczędzić na zakupie innego, mniej oczywistego dodatku do kawy. W dniach 13-15 kwietnia sieć sprzedaje masło ekstra Mleczna Dolina za 1,99 zł (200 g). Obniżka sięga 60 procent, ale nalicza się dopiero, gdy włożysz do koszyka co najmniej trzy kostki tłuszczu. Jeżeli zdecydujesz się na nabycie mniejszej liczby sztuk, za każde z opakowań zapłacisz pełną kwotę, czyli 4,99 zł. Limit dzienny wynosi 3 kostki na kartę lub aplikację Moja Biedronka.

Sieć wprowadza również supercenę Masła Ekstra z Polskiej Mleczarni. Koszt jednej kostki spada do 0,99 zł. Obniżka obowiązuje od 13 do 30 kwietnia 2026 roku, a limit dzienny wynosi 2 sztuki na kartę lub aplikację MB.

Czytaj też:

Te bułki naprawdę hamują apetyt. Dietetyczka wskazała konkret z BiedronkiCzytaj też:

Te parówki dietetyczka wkłada do koszyka bez wahania. Lista może zaskoczyć