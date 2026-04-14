Lidl czy Biedronka? Ekspert sprawdził składy pieczywa. Wynik jest jednoznaczny

Pieczywo od lat zajmuje ważne miejsce na polskich stołach. Dla wielu osób trudno wyobrazić sobie śniadanie czy kolację bez kanapek. To prosty, ale sycący element posiłku, który można łatwo dopasować do różnych dodatków – od wędlin i serów po warzywa czy pasty. Niezależnie od upodobań pieczywo wciąż pozostaje codziennym wyborem w wielu domach. Warto więc wiedzieć, gdzie najlepiej je kupować.

Gdzie lepiej kupować pieczywo: w Lidlu czy Biedronce?

Ekspert Bartłomiej Szkutnik z instagramowego profilu „Fit Recenzje” opublikował nagranie o tym, czy lepsze jest pieczywo z Lidla czy z Biedronki. Są to dwa popularne supermarkety, w których większość Polaków robi zakupy, a które mocno ze sobą konkurują.

Okazuje się, że zdrowszy chleb żytni bez drożdży kupimy w Biedronce.

Ten z Lidla ma cukier, a Biedronka to tylko woda, mąka i sól –powiedział ekspert.

Bułkę grahamkę specjalista od zdrowego odżywiania poleca kupić w Biedronce.

Lidlowa ma mniej mąki graham i dłuższy skład – ocenił.

Jednak chleb słonecznikowy lepszy jest w Lidlu.

Ten z Biedronki zawiera mniej błonnika, więcej cukrów i 50 procent więcej soli – podkreślił specjalista.

Po bułkę wysokobiałkową lepiej będzie udać się do Biedronki, ponieważ – jak zauważa ekspert – ta z Lidla ma więcej kalorii, mniej błonnika i 0,5 g więcej soli w 100 g. Chleb z ziarnami również lepiej kupić w Biedronce, ponieważ ten z Lidla ma aż cztery razy mniej słonecznika, prawie dwa razy mniej siemienia lnianego i niższy udział błonnika. Bułka fitness też jest lepsza z Biedronki.

Ta z Lidla ma 40 procent mniej błonnika i nasyci Cię na krócej – ocenił.

Jakie pieczywo wybierać?

Kupując pieczywo, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na jego skład – im krótszy i bardziej naturalny, tym lepiej. Dobre pieczywo nie powinno zawierać zbędnych polepszaczy ani konserwantów. Warto sprawdzić, czy pieczywo rzeczywiście jest pełnoziarniste, a nie tylko barwione na ciemno. Znaczenie ma także waga – cięższy bochenek zwykle oznacza, że jest bardziej sycący i mniej napowietrzony. Jeśli masz taką możliwość, dobrze kupować pieczywo z lokalnej piekarni, gdzie łatwiej dowiedzieć się, jak zostało przygotowane.

Nie tylko szpinak. Ta ryba ma najwięcej żelaza ze wszystkich, ale mało kto o tym wie

Ten kefir wygrywa składem. Dietetyczka pije go regularnie od lat