Ma niższy indeks glikemiczny niż jabłko. Ten słodki owoc zaskakuje diabetyków

Wbrew pozorom owoce mogą wspierać proces regulowania poziomu glukozy we krwi. Jednym z niedocenianych „sprzymierzeńców trzustki” są truskawki. Te przysmaki wpływają pozytywnie na gospodarkę węglowodanową i lipidową organizmu, oczywiście pod warunkiem, że są spożywane z umiarem. Badacze nie mają co do tego wątpliwości. A powodów, by włączyć je do jadłospisu jest więcej. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Dlaczego truskawki to dobry wybór dla osób z cukrzycą?

Świeże truskawki zawierają jedynie 4,89 g cukrów prostych w 100 gramach. Dostarczają też pewnych ilości błonnika, w tym pektyn i celulozy (około 2 gramy we wskazanej wcześniej porcji). Związki te odgrywają kluczową rolę w stabilizacji poziomu cukru we krwi. Tworzą w przewodzie pokarmowym strukturę żelową, która utrudnia enzymom trawiennym dostęp do węglowodanów, co skutkuje ich wolniejszym wchłanianiem. Ponadto truskawki dostarczają witamin z grupy B, takich jak na przykład tiamina (B1), ryboflawina (B2) oraz pirydoksyna (B6), które są niezbędnymi „pomocnikami” w procesach metabolizmu energetycznego komórek.

Co więcej, opisywane owoce należą do produktów o niskim indeksie glikemicznym – 25. Po ich spożyciu poziom glukozy we krwi wzrasta w sposób powolny i kontrolowany. Nie dochodzi do nagłych wyrzutów insuliny (dla porównania IG jabłka wynosi 40, a kiwi – 50). Ma to ścisły związek ze składem truskawek, a przede wszystkim wysoką zawartością wody (około 90 procent) oraz obecnością związków fenolowych, które mogą hamować aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkład wielocukrów do glukozy. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek. Specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków podkreślają, że jedna szklanka owoców „może podnieść poziom cukru we krwi o około 40 mg/dL”.

Inne wartości odżywcze truskawek

Cukrzyca typu drugiego jest nierozerwalnie związana z przewlekłym stanem zapalnym o niskim natężeniu oraz stresem oksydacyjnym. Nadmiar wolnych rodników prowadzi do uszkodzenia białek, lipidów i DNA, co w konsekwencji przyspiesza występowanie powikłań cukrzycowych, takich jak mikroangiopatie (retinopatia, nefropatia) oraz makroangiopatie (choroba wieńcowa, udar). Truskawki są jednym z najbogatszych źródeł antyoksydantów w diecie. Dlatego stanowią naturalną tarczę ochronną dla organizmu. Znajdziemy w nich między innymi:

witaminę C – występuje w stężeniach wyższych niż w owocach cytrusowych, bezpośrednio wymiata wolne rodniki tlenowe,

– występuje w stężeniach wyższych niż w owocach cytrusowych, bezpośrednio wymiata wolne rodniki tlenowe, antocyjany – odpowiadają za czerwoną barwę owoców, hamują peroksydację lipidów i poprawiają funkcję śródbłonka naczyń,

– odpowiadają za czerwoną barwę owoców, hamują peroksydację lipidów i poprawiają funkcję śródbłonka naczyń, kwas elagowy – wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, a także potencjał przeciwnowotworowy,

– wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, a także potencjał przeciwnowotworowy, kwercetynę – flawonoid, który może poprawiać kontrolę ciśnienia krwi i redukować stan zapalny.

Czytaj też:

Wcale nie sorbety. Dietetyczka mówi, które lody lepiej wybrać na redukcjiCzytaj też:

Te ryby dietetyczki polecają nawet dzieciom. W dyskontach łatwo je przeoczyć