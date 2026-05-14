Ma niższy indeks glikemiczny niż jabłko. Ten słodki owoc zaskakuje diabetyków
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Ma niższy indeks glikemiczny niż jabłko. Ten słodki owoc zaskakuje diabetyków

Dodano: 
Truskawki
Truskawki Źródło: Freepik/mdjaff
Osoby zmagające się z cukrzycą często rezygnują z jedzenia owoców. Wychodzą z założenia, że tego typu przysmaki szybko podnoszą poziom glukozy we krwi. Mało kto wie, że istnieje słodki wyjątek od tej „reguły”, który działa na organizm zupełnie inaczej niż się wydaje.

Wbrew pozorom owoce mogą wspierać proces regulowania poziomu glukozy we krwi. Jednym z niedocenianych „sprzymierzeńców trzustki” są truskawki. Te przysmaki wpływają pozytywnie na gospodarkę węglowodanową i lipidową organizmu, oczywiście pod warunkiem, że są spożywane z umiarem. Badacze nie mają co do tego wątpliwości. A powodów, by włączyć je do jadłospisu jest więcej. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Dlaczego truskawki to dobry wybór dla osób z cukrzycą?

Świeże truskawki zawierają jedynie 4,89 g cukrów prostych w 100 gramach. Dostarczają też pewnych ilości błonnika, w tym pektyn i celulozy (około 2 gramy we wskazanej wcześniej porcji). Związki te odgrywają kluczową rolę w stabilizacji poziomu cukru we krwi. Tworzą w przewodzie pokarmowym strukturę żelową, która utrudnia enzymom trawiennym dostęp do węglowodanów, co skutkuje ich wolniejszym wchłanianiem. Ponadto truskawki dostarczają witamin z grupy B, takich jak na przykład tiamina (B1), ryboflawina (B2) oraz pirydoksyna (B6), które są niezbędnymi „pomocnikami” w procesach metabolizmu energetycznego komórek.

Co więcej, opisywane owoce należą do produktów o niskim indeksie glikemicznym – 25. Po ich spożyciu poziom glukozy we krwi wzrasta w sposób powolny i kontrolowany. Nie dochodzi do nagłych wyrzutów insuliny (dla porównania IG jabłka wynosi 40, a kiwi – 50). Ma to ścisły związek ze składem truskawek, a przede wszystkim wysoką zawartością wody (około 90 procent) oraz obecnością związków fenolowych, które mogą hamować aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkład wielocukrów do glukozy. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek. Specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków podkreślają, że jedna szklanka owoców „może podnieść poziom cukru we krwi o około 40 mg/dL”.

Inne wartości odżywcze truskawek

Cukrzyca typu drugiego jest nierozerwalnie związana z przewlekłym stanem zapalnym o niskim natężeniu oraz stresem oksydacyjnym. Nadmiar wolnych rodników prowadzi do uszkodzenia białek, lipidów i DNA, co w konsekwencji przyspiesza występowanie powikłań cukrzycowych, takich jak mikroangiopatie (retinopatia, nefropatia) oraz makroangiopatie (choroba wieńcowa, udar). Truskawki są jednym z najbogatszych źródeł antyoksydantów w diecie. Dlatego stanowią naturalną tarczę ochronną dla organizmu. Znajdziemy w nich między innymi:

  • witaminę C – występuje w stężeniach wyższych niż w owocach cytrusowych, bezpośrednio wymiata wolne rodniki tlenowe,
  • antocyjany – odpowiadają za czerwoną barwę owoców, hamują peroksydację lipidów i poprawiają funkcję śródbłonka naczyń,
  • kwas elagowy – wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, a także potencjał przeciwnowotworowy,
  • kwercetynę – flawonoid, który może poprawiać kontrolę ciśnienia krwi i redukować stan zapalny.

Czytaj też:
Wcale nie sorbety. Dietetyczka mówi, które lody lepiej wybrać na redukcjiCzytaj też:
Te ryby dietetyczki polecają nawet dzieciom. W dyskontach łatwo je przeoczyć

Opracowała:
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków/Facebook, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. PubMed