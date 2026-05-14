Działa mocniej niż zielona herbata. Kardiolog poleca ten napój na ciśnienie

Zbyt wysokie ciśnienie krwi to problem, z którym zmaga się kilkanaście milionów Polaków. Lekceważony może doprowadzić do powstania wielu powikłań i zwiększyć ryzyko rozwoju niebezpiecznych chorób, takich jak na przykład udar mózgu, zawał serca czy niewydolność nerek. Tymczasem wystarczy wdrożyć odpowiednie leczenie i wprowadzić kilka prostych zmian w diecie, by temu zapobiec. Kardiolog Anna Bartusiak-Chatys radzi, co pić, by obniżyć ciśnienie tętnicze.

Ta herbata obniża ciśnienie tętnicze krwi

Jednym z napojów, któremu przypisuje się właściwości hipotensyjne jest zielona herbata, Rzeczywiście napój ten może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi poprzez silną aktywność antyoksydacyjną i redukcję stanów zapalnych w organizmie. Ważniejszą rolę w profilaktyce nadciśnienia tętniczego odgrywa jednak – jak wskazuje ekspertka – napar z hibiskusa.

Badania pokazują, że regularne picie herbaty z hibiskusa może obniżyć ciśnienie nawet o 7 mmHg. Dlaczego tak się dzieje? Zawiera ona substancję, która hamuje enzym konwertazy angiotenzyny. Dokładnie ten sam, który jest hamowany poprzez leczenie hipotensyjne – wyjaśnia Anna Bartusiak-Chatys w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Mówiąc prościej – napar z hibiskusa blokuje produkcję enzymu odpowiedzialnego za zwężanie się naczyń krwionośnych. W efekcie tętnice się rozkurczają, a krew krąży z dużo mniejszym oporem. Co więcej, wspomniana roślina obfituje w antocyjany oraz witaminę C. Neutralizuje wolne rodniki i chronią delikatny śródbłonek naczyń przed stresem oksydacyjnym.

Co jeszcze pić, by obniżyć ciśnienie tętnicze?

W obniżeniu ciśnienia krwi pomóc może również sok z buraka. Zawiera bowiem duże ilości nieorganicznych azotanów. Te zaś pod wpływem flory bakteryjnej są przekształcane do tlenku azotu, substancji rozszerzającej naczynia krwionośne. Do codziennej diety warto włączyć również sok z granatu. Obecna w nim punikalagina ma silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. W efekcie pośrednio zmniejsza ciśnienie. Działanie hipotensyjne wykazuje też zwykła woda. Jeśli w organizmie zaczyna jej brakować dochodzi do wzrostu ciśnienia.

Pamiętajmy, że te napoje czy dieta nie mogą zastąpić nam leczenia hipotensyjnego. Jeżeli mamy nadciśnienie tętnicze, nie zwlekajmy z leczeniem, bo dzięki temu zapobiegamy groźnym powikłaniom. Te napoje powinniśmy traktować jako uzupełnienie naszego leczenia hipotensyjnego – podkreśla specjalistka.

