Seniorzy wciąż omijają ten strączek. Ma niski IG, dużo błonnika i syci na długo

Rośliny strączkowe wciąż są zbyt rzadko obecne na polskich stołach. Wiele osób sięga po nie sporadycznie lub całkowicie pomija je w swojej diecie, mimo że stanowią cenny element zdrowego odżywiania. To szkoda, ponieważ ich regularne spożywanie może przynieść wiele korzyści dla zdrowia.

Ma dużo białka i niski indeks glikemiczny

Warto w swoim menu umieścić między innymi ciecierzycę. Zawiera przede wszystkim dużo wartościowego białka. Wspomaga ono regenerację mięśni oraz pomaga utrzymać uczucie sytości przez dłuższy czas. Wartości te różnią się jednak między suchą, ugotowaną, a konserwową ciecierzycą. W tej pierwszej wersji jest go najwięcej, bo około 19-20 g. Ugotowana ma go około 8,5-9 g. Najmniej ma ciecierzyca konserwowa, bo jedynie 6,5-7,5 g. Właśnie z powodu dużej ilości białka ciecierzyca jest też bardzo ważna w diecie seniorów. Pomaga utrzymać masę mięśniową, co ma szczególne znaczenie u osób starszych, ponieważ są one narażone na sarkopenię.

Ma ona też niski indeks glikemiczny, przez co pomaga stabilizować poziom cukru we krwi, ale także zapobiega nagłym napadom głodu. Jej regularne spożywanie wspiera pracę układu pokarmowego z uwagi na dużą zawartość błonnika pokarmowego, co również jest istotne w starszym wieku. Sucha ciecierzyca ma 15-17 g błonnika, ugotowana – 7,5-8 g, a konserwowa około 5,5 – 6,5 g. Strączki powinny więc znaleźć się w menu osób po 60. roku życia, ale też każdego z nas.

Jak wykorzystać ciecierzycę?

Świetnie sprawdza się jako baza do przygotowania hummusu, past kanapkowych oraz różnego rodzaju dipów. Ugotowaną lub konserwową ciecierzycę można dodawać do sałatek, zup i gulaszy, wzbogacając je o wartościowe białko i błonnik. Jest również popularnym składnikiem dań kuchni bliskowschodniej i indyjskiej, takich jak falafel czy curry. Po upieczeniu z przyprawami może być chrupiącą i zdrową przekąską. Koniecznie spróbuj pieczonej ciecierzycy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ciecierzycę

Ile białka zawiera ciecierzyca i która jej forma ma go najwięcej?

Ciecierzyca jest źródłem wartościowego białka, jednak jego ilość różni się w zależności od formy produktu. Najwięcej białka zawiera sucha ciecierzyca (około 19-20 g), w wersji ugotowanej jest to około 8,5-9 g, natomiast najmniej ma ciecierzyca konserwowa – jedynie 6,5-7,5 g.

Dlaczego ciecierzyca jest szczególnie polecana w diecie seniorów?

Ciecierzyca jest bardzo ważna w diecie osób po 60. roku życia z dwóch głównych powodów: dużej zawartości białka, które pomaga utrzymać masę mięśniową i zapobiega sarkopenii, oraz wysokiej zawartości błonnika pokarmowego, który wspiera pracę układu pokarmowego w starszym wieku.

Jaki wpływ ma ciecierzyca na poziom cukru we krwi i uczucie głodu?

Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu ciecierzyca pomaga stabilizować poziom cukru we krwi. Dodatkowo, w połączeniu z zawartym w niej białkiem i błonnikiem, zapobiega nagłym napadom głodu i pozwala utrzymać uczucie sytości przez dłuższy czas.

Do jakich dań można wykorzystać ciecierzycę w kuchni?

Ciecierzyca jest bardzo uniwersalna: stanowi doskonałą bazę do hummusu, past kanapkowych oraz dipów. Ugotowaną lub konserwową wersję można dodawać do sałatek, zup i dań jednogarnkowych (jak curry czy gulasze), jest też kluczowym składnikiem falafeli. Ponadto, upieczona z przyprawami, świetnie sprawdza się jako chrupiąca i zdrowa przekąska.

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