Większość Polaków źle gotuje bób. Te 3 błędy odbierają mu cały smak

Właśnie trwa sezon na bób. Wielu Polaków uwielbia jego charakterystyczny smak i co roku z niecierpliwością czeka na pojawienie się świeżego bobu na targach i w sklepach. Najczęściej jest spożywany po prostu po ugotowaniu, z dodatkiem soli i masła, ale świetnie sprawdza się także w sałatkach, pastach czy daniach obiadowych. Bób jest nie tylko smaczny, ale również bogaty w białko, błonnik oraz cenne witaminy i minerały. Nic dziwnego, że dla wielu osób stanowi jeden z symboli letniego sezonu.

Prawidłowy sposób gotowania bobu

Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowego odżywiania opublikowała na Instagramie nagranie o tym, jak należy prawidłowo gotować ten przysmak.

Całe życie źle gotowałam bób. Ostatnio pewien pan z Azerbejdżanu powiedział mi tak: bób należy przepłukać na sicie, zalać wrzątkiem i gotować w nieosolonej wodzie z dodatkiem kopru. Jak długo? Mniej więcej 10 minut, żeby pozostał zieloniutki w środku, a nie był rozgotowaną paćką – powiedziała.

Ekspertka dodała, że bób możemy obierać albo nie. Obieramy go wtedy, gdy łuski są bardzo twarde. Dopiero potem dodajemy masełko albo oliwę i solimy.

Choć w komentarzu specjalistki jako czas gotowania bobu podane jest 10 minut, to jest on bardzo orientacyjny. Młody bób należy gotować od 4 do 8 minut. Średnio dojrzały bób – od 8 do 12 minut, a duży, starszy bób – od 8 do 15 minut. Najlepiej próbować go w trakcie. Pamiętaj, że zbyt długie gotowanie sprawi, że bób będzie „mączysty” i straci swój charakterystyczny smak.

Jak przygotować bób, żeby nie był szary?

Ważne jest, żeby bób gotować pod przykryciem i nie robić tego dłużej, niż to konieczne. Po ugotowaniu odcedź go i przelej bardzo zimną wodą. Możesz też zanurzyć bób na chwilę w misce z wodą i kostkami lodu. Ten sprytny sposób zatrzymuje proces gotowania i pomaga zachować soczystą zieleń bobu. Częstym błędem, którego należy unikać, jest pozostawianie bobu w gorącej wodzie już po ugotowaniu.

Propozycje potraw z tego warzywa

Bób to niezwykle wszechstronne warzywo, które można przygotować na wiele sposobów. Najpopularniejszą formą jest oczywiście gotowany bób podawany z odrobiną soli, masła lub oliwy. Świetnie sprawdza się również jako składnik letnich sałatek. Doskonale komponuje się z serem feta, pomidorami, świeżymi ziołami czy młodymi ziemniakami. Z bobu można przygotować także zupy oraz dodatki do makaronów i risotto. Coraz częściej trafia również do dań inspirowanych kuchnią śródziemnomorską. Koniecznie sprawdź też, jak zrobić pastę z bobu.

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