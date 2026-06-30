Ma 10 razy więcej błonnika niż zwykły makaron. Dietetyczka chwali nowość z Biedronki

Makaron to – obok ziemniaków – jeden z najchętniej wykorzystywanych produktów w polskiej kuchni. Ten klasyczny na bazie mąki pszennej jest na ogół dość kaloryczny i nie wnosi zbyt wiele wartości odżywczych do codziennej diety. Dlatego eksperci zalecają, by sięgać po inne warianty popularnych „klusek”. Na jeden z nich zwróciła niedawno uwagę Anna Reguła. Tę nowość wprowadziła do swojej oferty Biedronka. Nietypowy makaron fusilli wyróżnia się głębokim czarnym kolorem, ale to niejedyny powód, dla którego warto się nim zainteresować.

Nowy makaron z Biedronki sprawdza się na redukcji

Na półkach Biedronki pojawił się makaron świderki z siemienia lnianego Pastani Less Carb o zaskakujących wartościach odżywczych. Ma średnio 4 razy mniej węglowodanów i 10 razy więcej błonnika pokarmowego niż klasyczny pszenny wariant. Jedna porcja (93 gramy) dostarcza 34 gramów włókna pokarmowego i tylko 17 g węglowodanów (w tym 1,8 g cukrów prostych). Zawiera też sporo białka, bo 34 gramy. Dzięki temu zapewnia długie uczucie sytości i zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami. W efekcie może znacznie ułatwić kontrolowanie masy ciała osobom na diecie redukcyjnej. To również świetne rozwiązanie dla pacjentów zmagających się z insulinoopornością czy cukrzycą.

Less carb na bazie siemienia lnianego i błonnika owsianego. Brzmi jak dobre połączenie dla osób z problemami z cholesterolem – dodaje Anna Reguła w jednym z materiałów opublikowanych w sieci.

Jedno opakowanie produktu o pojemności 250 gramów kosztuje 5,99 zł. „Pamiętaj jednak, że dalej wybór zwykłego makaronu, zwłaszcza w wersji pełnoziarnistej to dobra opcja” – przypomina dietetyczka.

Makaron w codziennej diecie

Makaron w codziennej diecie nie musi być problemem, jeśli zwracasz uwagę na sposób jego przygotowania i dodatki. Najlepszym wyborem jest gotowanie „klusek” al dente, czyli tak, by pozostały lekko sprężyste i stawiały delikatny opór podczas gryzienia. Dzięki temu organizm trawi je wolniej, co sprzyja większej sytości i pomaga uniknąć gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi. Warto łączyć makaron z warzywami, źródłem białka oraz niewielką ilością zdrowego tłuszczu, a także unikać ciężkich sosów na bazie śmietany czy dużej ilości sera.

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