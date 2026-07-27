Biedronka rusza z 3+3 gratis, ale tylko w te dni. Limit to 12 sztuk

Akcje rabatowe są bardzo atrakcyjne, ale nie każdy może z nich skorzystać. Oferty są bowiem skierowane wyłącznie do wybranej grupy klientów. By zaoszczędzić, musisz należeć do programu lojalnościowego Moja Biedronka i posiadać specjalną kartę lub aplikację w telefonie. Pilnuj też terminów. Jedna z promocji trwa tylko kilka dni. Masz więc niewiele czasu na zakupy.

Te kawy kupisz ze sporą obniżką

Biedronka kusi klientów tanią kawą. Miłośnicy „małej czarnej” zapłacą mniej niż zwykle za wszystkie produkty marki MK Café. Obniżka sięga 60 procent. Obejmuje jednak wyłącznie tańsze spośród wybranych artykułów. Co więcej, rabat zostanie naliczony dopiero przy zakupie co najmniej dwóch sztuk. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną paczkę, wydasz na nią tyle, co zwykle. Sieć narzuciła na konsumentów ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę kaw nabywanych w ramach promocji. Limit wynosi 6 sztuk na jedno konto lojalnościowe (w tym trzy z rabatem). Akcja zaczyna się w poniedziałek, a kończy w sobotę. Trwa od 27 lipca do 1 sierpnia 2026 roku.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. W tych samych dniach upolujesz taniej również kawę ziarnistą Jacobs sprzedawaną w kilogramowych paczkach – warianty Krönung, Crema oraz Espresso. Działa tu świetnie znany mechanizm kupowania w parach. Włóż do koszyka przynajmniej dwa produkty objęte promocją, a każdy z nich kosztować cię będzie tylko 49,99 zł zamiast 89,99 zł. Limit dzienny to 2 sztuki na jedno konto Moja Biedronka.

Biedronka rozdaje mleko w gratisie

Biedronka pomyślała również o osobach, które nie wyobrażają sobie dnia bez aromatycznego latte. Od poniedziałku do środy (27-29 lipca 2026 roku) trwa promocja na wszystkie mleka UHT 3,2 proc. w litrowych kartonach. Możesz je dostać za darmo w ramach akcji„3+3 gratis” – pod warunkiem że wrzucisz do koszyka sześć opakowań nabiału. Wtedy przy kasie zapłacisz tylko za 3 z nich. Nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć ze sobą różne marki. Limit dzienny to 12 sztuk (w tym sześć gratis).

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