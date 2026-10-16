Nie guacamole i nie hummus. Dietetyczka ma inny „numer jeden” na kanapki

O wyborze dodatku do pieczywa często decyduje przyzwyczajenie. Tymczasem zmiana smarowidła pozwala urozmaicić kanapki i wprowadzić do posiłku wiele cennych składników odżywczych. Joanna Kryształ przygotowała autorskie zestawienie, w którym zwróciła uwagę między innymi na tłuszcze, błonnik i białko. Wyróżniła popularne kategorie produktów spożywczych.

Te margaryny są lepsze niż masło

Szóste – ostatnie – miejsce w rankingu zajęło masło. Dobrze smakuje, ale cechuje się wysoką zawartością tłuszczów nasyconych. Dlatego dietetyczka proponuje, by częściej sięgać po inne smarowidła. „Od święta super. Na co dzień mamy lepsze opcje”– podkreśla w opublikowanym materiale.

„Oczko” wyżej znalazła się miękka margaryna. Badania pokazują, że to lepszy wybór dla układu sercowo-naczyniowego i profilu lipidowego niż tradycyjne masło. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie wspomniane produkty służą organizmowi. „Wybieraj tylko te bez uwodornionych olejów” – radzi ekspertka. Dobrze sprawdzi się na przykład Optima Cardio czy Flora ProActiv.

Te dodatki do kanapek to całkiem niezły wybór

Czwarta pozycja należy do serków śmietankowych. Zwykle dostarczają mniej kalorii i tłuszczów nasyconych niż masło, a przy okazji zawierają białko i wapń. To lepsza alternatywa dla wymienionych wcześniej smarowideł, ale należy spożywać je z umiarem. Najlepsze będą te w wersji light z prostym i krótkim składem. Joanna Kryształ poleca między innymi Delikate, Pilos Pure, Fromello oraz Delikate ze skyrem.

Jeszcze korzystniej w ocenie dietetyczki wypada guacamole, czyli pasta z awokado. Jej główny składnik dostarcza jednonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz błonnika. Kremowa konsystencja ułatwia rozprowadzanie na pieczywie, a łagodny smak dobrze pasuje do wielu różnych składników (jajek, warzyw, ryb itp.). „Najlepszy zamiennik masła dla fanów zdrowych tłuszczów” – wskazuje specjalistka. Należy zauważyć, że włączenie do jadłospisu awokado przyczynia się do obniżenia poziomu „złego cholesterolu” i poprawia profil lipidowy. Jeśli decydujesz się na zakup gotowego smarowidła, inwestuj w wyroby z dobrym składem (Freshona, Deluxe itd.).

Najlepsze smarowidła na kanapki zdaniem dietetyczki

Na drugim miejscu w rankingu wylądował hummus.. Ciecierzyca połączona z pastą tahini stanowi cenne źródło roślinnego białka, błonnika oraz zdrowych tłuszczów. Zapewnia długie uczucie sytości po posiłku i stabilny dopływ energii. Uważaj jednak na skład sklepowych gotowców. Kupuj te z jak najmniejszą ilością oleju. Polecane marki to GoVege, Vemondo i Chef Select.

Palma pierwszeństwa należy do past warzywnych i strączkowych. „Najmniej tłuszczu, dużo błonnika. Sycą najlepiej i wspierają kontrolę glikemii” – wskazuje dietetyczka. Radzi, by sięgać po produkty takich marek jak na przykład Primavika, GoVege czy Vemondo.

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