Masz wyciskarkę wolnoobrotową? Dzięki niej zrobisz idealne falafele i placki ziemniaczane

Wyciskarka wolnoobrotowa to coraz powszechniejsze urządzenie w wielu kuchniach. Można dzięki niej zrobić wartościowe soki, wykorzystując ulubione owoce czy warzywa.

Jak zrobić placki ziemniaczane z wyciskarki?

Lubisz placki ziemniaczane, a ale nie cierpisz mozolnego tarcia? Możesz wykorzystać do tego wyciskarkę. Przepuść przez nią surowe ziemniaki. Do placków wykorzystaj samą pulpę i tylko część soku (do uzyskania odpowiedniej konsystencji), dodaj jajko, sól i pieprz. Możesz też przepuścić przez wyciskarkę cebulę i czosnek, jeśli dodajesz zwykle te składniki do swoich placków.

Jak zrobić falafele z wyciskarki?

Te wegetariańskie kotleciki wymagają zmielenia na drobno namoczonej wcześniej cieciorki. Pomoże w tym wyciskarka. Cieciorkę namocz na noc, odsącz i przepuść przez wyciskarkę. Wymieszaj pulpę z sokiem i dalej doprawiaj w tradycyjny sposób i formuj małe kotleciki do smażenia. Zrobione w ten sposób falafele, będą miały idealną konsystencję.

Co jeszcze można zrobić za pomocą wyciskarki?

Wyciskarka wolnoobrotowa daje także możliwość zrobienia masła orzechowego (sprawdź jednak, czy producent przewiduje taką opcję – wiele urządzeń może się przegrzać przy wyciskaniu orzechów). Za pomocą wyciskarki można też przygotować pyszne sorbety z mrożonych owoców – wystarczy przycisnąć przez nią np. mrożone truskawki, jagody czy inne ulubione owoce. Można je wymieszać z jogurtem i odrobiną cukru.

Jak wykorzystać pozostałości z wyciskania soków?

Wiele osób ma problem, co zrobić z pozostałościami owoców czy warzyw z wyciskania soków. Wykorzystaj je jako dodatek do kremowych zup czy sosów, dodatek do warzywnych i mięsnych kotletów, mogą też posłużyć jako dodatek do ciast i ciasteczek.

