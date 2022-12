Pomysły na imprezowe przekąski z serem. Proste, smaczne i efektowne

Koreczki, niewielkie kanapki, kulki, zawijasy i serowe choinki. Niewielkie przekąski można podać na wiele sposobów, a na imprezach sylwestrowych i karnawałowych mogą być gwiazdami stołu. Aby je przyrządzić – wykorzystaj nasze inspiracje.

7 pomysłów na przekąski z serem

Ser może tu grać główną rolę, ale może być tylko dodatkiem. Oto 7 prostych sposobów na pyszne przystawki z dodatkiem sera.

Przekąska z sera, jabłek i prosciutto



Szybka do zrobienia i po prostu dobra. Wystarczy zawinąć kawałki jabłka i sera w szynkę prosciutto. Możesz dodać rukolę lub świeże zioła.



Koreczki z sera, ogórka i marchewki



Proste i efektowne! Wystarczy żółty ser, świeży ogórek i gotowana marchewka. Ogórka pokrój w podłużne paski i nadziewaj na patyczek na kształt choinki. Z marchewki wytnij gwiazdki. Gwiazdki można też wyciąć z sera czy kolorowej papryki.



Kanapeczki z serem i łososiem



To elegancka, ale prosta do zrobienia przekąska. Z ciemnego chleba wytnij niewielkie krążki (lub prostokąty). Z twarożku i posiekanego wędzonego na zimno łososia zrób pastę (dopraw solą i pieprzem) i nakładaj na minikanapki. Udekoruj koperkiem.



Koreczki z sera i winogronon



To propozycja na ostatnią chwilę i dla najbardziej zabieganych. Żółty ser w połączeniu z kulkami z winogron – i nic więcej nie trzeba!



Serowe kulki w wiórkach krabowych



Serowe kulki do doskonała przekąska imprezowa. Aby je zrobić, wymieszaj dokładnie 200 g twarogu, ok. 150 g fety i ok. 150 g kremowego twarożku. Dopraw solą i pieprzem. Paluszki krabowe zetrzyj na tarce. Z sera formuj kulki i obtaczaj w wiórkach krabowych.

RADA: Serowe kulki możesz obtoczyć także w orzechach, przyprawach (np. papryce), ziarnach (np. w czarnuszce czy sezamie) oraz ziołach (np. koperku lub tymianku).



Serowe choinki



Będą ozdobą każdej imprezy. Aby je zrobić, potrzebujesz serek topiony w trójkątach, dowolny ser żółty i zielone winogrona lub zielone oliwki. Ser topiony należy obtoczyć w suszonym lub świeżym koperku albo w ulubionych ziołach (może to być także mieszanka ziół). Wszystko nadziewaj na patyczki, tworząc serowe choinki.



Koreczki z mozzarellą



Połączenie mozzarelli i pomidorów to imprezowy klasyk. Wykorzystaj kolorowe pomidorki, dodaj oliwki i ulubione wędliny, a nikt nie oprze się tak kolorowej i pysznej przekąsce. Koreczki możesz podać w towarzystwie dipów.

Na co nadziać koreczki i serowe kulki?

Koreczki można przyrządzić na wiele sposobów – można nadziać je na wielorazowe patyczki plastikowe czy metalowe, albo wykorzystać jednorazowe patyczki drewniane lub bambusowe. Ale to nie są jedyne możliwości. W miękkie kulki serowe możesz włożyć kawałki słonych paluszków, a koreczki z mozzarellą możesz zrobić na gałązkach rozmarynu.

Jak podawać drobne przekąski i koreczki?

Możliwości podania imprezowych przekąsek ogranicza jedynie wyobraźnia. Koreczki i inne przekąski można ułożyć na talerzach, tacach czy drewnianych deskach. Koreczki można także powbijać w twardy owoc lub warzywo (idealnie się do tego nadają jabłka oraz pomarańcze czy grejpfruty – całe lub przekrojone na pół). Kulki serowe można także układać na specjalnych łyżkach do przekąsek.

Zawsze dobrym pomysłem będzie wykorzystanie zielonych liści do podania – wystarczy na nich ułożyć koreczki czy inne przekąski. Doskonale w takiej roli sprawdza się rukola, ale też szpinak czy roszponka. Czasem wystarczy ułożyć między koreczkami czy kulkami kilka gałązek świeżych ziół: np. rozmarynu albo koperku. Dodatkowo możesz ozdobić talerz czy deskę czerwonymi kulkami owocu granatu, kulkami kolorowego pieprzu albo nasionami i orzechami.

Czytaj też:

Szybkie i efektowne przekąski z ciasta francuskiego. Idealne na imprezęCzytaj też:

Makowiec „na szybko”. Wystarczą dwa składniki