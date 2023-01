Lekka sałatka ziemniaczana. Ma tylko 200 kalorii i doskonale smakuje!

Sałatka ziemniaczana kojarzy się z tradycyjną kuchnią niemiecką. Zwykle jest doprawiona ciężkim majonezem, dodaje się do niej kiełbasę lub wędzony boczek. Ale sałatkę ziemniaczaną można zrobić także w wersji dużo lżejszej. Porcja sałatki z naszego przepisu ma tylko 200 kalorii.

Jak ugotować ziemniaki do sałatki?

Ziemniaki do sałatki najlepiej ugotować w obierkach (w mundurkach) i dopiero potem je obrać. Jesli gotujesz całe ziemniaki i nie masz pewności, czy nie są jeszcze surowe – wypróbuj prosty trik. Nakłuj jednego ziemniaka nożem, jeśli zsunie się gładko z noża, to oznacza, że jest ugotowany.

Jak zrobić lekką sałatkę ziemniaczaną?

Kluczem jest tu przede wszystkim zastąpienie tradycyjnego majonezu lekkim jogurtem. W takim towarzystwie znakomicie odnajduje się ogórek i koperek. Ale przepis możesz modyfikować, dodając do niego ulubione, zdrowe i lekkie składniki. Jeśli lubisz ostrzejsze sosy, wciśnij do jogurtu ząbek świeżego czosnku. Możesz także dodać inne zioła: np. natkę pietruszki czy świeżą kolendrę.

Taka sałatka jest bardzo dobrym daniem na lekką kolację, doskonale sprawdzi się także jako drugie śniadanie do pracy. Ale sałatkę ziemniaczaną w wersji fit możesz też dodać do obiadu, podając np. w towarzystwie chudego mięsa z grilla i miksu świeżych sałat. W wersji wegetariańskiej zastąp mięso falafelami lub kotlecikami z kaszy jaglanej. Sałatka ziemniaczana, mimo że to bardzo proste danie, świetnie nadaje się także do podania na przyjęciach (zarówno tych domowych, jak i plenerowych).

Przepis: Sałatka ziemniaczana Lekka sałatka z ziemniaków i świezych ogórków. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 200 w każdej porcji Składniki 3-4 ugotowane ziemniaki (ok. 350 g),

1 ogórek

100 g jogurtu naturalnego 1,5% tłuszczu

1 łyżeczka soku z cytryny

pieprz, sól

opcjonalnie: czerwona cebula Sposób przygotowania Przygotuj ogórki i sos jogurtowyOgórka obierz, przekrój wzdłuż na ćwiartki, a następnie pokrój na małe kawałki. Włóż je do salaterki. Dodaj jogurt, sok z cytryny, obficie posól i popieprz. Koperek drobno posiekaj i dodaj do ogórków. Wszystko razem dokładnie wymieszaj. Przygotuj sałatkęPokrój ziemniaki na małe kawałki. Dodaj do sałatki i delikatnie wymieszać dwiema dużymi łyżkami. Następnie wstaw do lodówki i pozostaw do trzech godzin. Dla odrobiny pikanterii sałatkę można udekorować czerwoną cebulą. Po prostu posiekaj i wymieszaj lub posyp na wierzchu.

