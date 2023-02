Karnawałowe pączki będą lekkie i miękkie, gdy skorzystasz z tej prostej rady

Domowe pączki to nie lada przysmak. Jak nakazuje tradycja, często przygotowujemy je okresie karnawału, a szczególnie w tłusty czwartek, który wypada dzisiaj. Co zrobić, by się udały, nie były „ciężkie i kluchowate”. Jest na to wypróbowany sposób!

Tradycyjne pączki przygotowuje się na bazie jajek, mąki i drożdży. Można wyrabiać je ręcznie, ale również w mikserze. Nie wpływa to na ich jakość. Powinny mieć odpowiednią konsystencję: nie mogą być ani za rzadkie, ani zbyt gęste. Ważne jest natomiast, jakiego rodzaju mąki użyjecie do przygotowania karnawałowych pączków. Jaką mąkę wybrać na pączki, żeby nie były „kluchowate”? Od rodzaju mąki zależy, czy pączki będą lekkie i puszyste, czy raczej „ciężkie i kluchowate”. Do tych wypieków najlepiej nadaje się mąka pszenna 450. Mąka pełnoziarnista, orkiszowa czy inny miks nie nadają się do robienia pączków – uważają kulinarni eksperci. Ciasto na pączki musi wyrosnąć Jeśli chcesz przygotować pyszne pączki, które będą zachwycały smakiem, nie zapomnij, że ciasto powinno „rosnąć” dwa razy. Pomijanie tego etapu jest dużym błędem. Ciasto na pączki musi być dobrze napowietrzone, trzeba dać mu więc czas, żeby pęcherzyki powietrza mogły się równomiernie „rozejść” po powierzchni masy. Wyrobione ciasto należy więc odstawić w misce na 1,5 godziny. Najlepiej przykryć je czystą ściereczką i umieścić w ciepłym miejscu lub nakryć kołdrą lub kocem. Po uformowaniu pączków trzeba znowu pozwolić im wyrosnąć. Tym razem przez pół godziny. Dopiero wtedy nadają się do smażenia. Pączki z tak przygotowanego ciasta smakują znakomicie. Wypróbuj przepis na domowe pączki Przepis: Karnawałowe pączki przepis na pączki Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 10 Składniki 1/2 kg mąki

5 dag drożdży

szklanka mleka

6 łyżek cukru

5 żółtek

5 łyżek masła

otarta skórka z cytryny

-1/2 kieliszka spirytusu

smażone wiśnie (lub jakakolwiek konfitura wg uznania) Sposób przygotowania Przygotuj drożdżeDrożdże rozprowadź z łyżką cukru, łyżką mąki i ciepłym mlekiem. Odstaw do wyrośnięcia. Wyrób ciastoŻółtka utrzyj z resztą cukru. W misce połącz mąkę z drożdżami, żółtkami, spirytusem, solą skórką z cytryny, wyrób ciasto. Kiedy będzie odchodziło od dłoni, dodaj stopione masło. Ciasto powinno być dość luźne. Pozwól ciastu wyrosnąćPozostaw do wyrośnięcia na 1,5 godziny. Uformuj pączkiRozwałkuj na placek grubości palca, wytnij krążki. Na środku połóż konfiturę, przykryj drugim krążkiem, zlep brzegi. Uformuj pączki. Zostaw pączki do wyrośnięciaUłóż pączki na posypanej mąką serwecie i zostaw na pół godziny. Niech trochę wyrosną. Usmaż na smalcuSmaż pączki w dużej ilości gorącego smalcu. Odsącz z tłuszczuOdsącz na bibule, udekoruj.

