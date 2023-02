Kremowe pesto z awokado. Zakochasz się w tym daniu! Polecamy sprawdzony przepis

Tradycyjne pesto to prosty i aromatyczny sos na bazie świeżej bazylii i oliwy z oliwek. My proponujemy: dodaj do pesto awokado!

Pesto to pomysł na szybki obiad lub kolację. W czasie, kiedy gotuje się makaron, zdążysz zrobić aromatyczny sos. Jak zrobić pesto z awokado? Kremowe pesto z awokado najlepiej zrobić z miękkich i kremowych odmian. W naszym przepisie wykorzystujemy bazylię, ale nie jest to jedyna możliwość. Możesz dodać inne zioła, możesz też je mieszać. Oprócz bazylii pasuje tu na przykład natka pietruszki, a jeśli lubujesz się w kuchni w stylu zero waste – wykorzystaj do pesto liście rzodkiewki lub liście marchewki. Do pesto z awokado – jak w przepisie – warto dodać ząbek czosnku. Ten składnik mocno podkręca smak i nadaje pesto ostrości. Jeśli nie lubisz czosnku lub akurat nie możesz go jeść, śmiało pomiń ten dodatek (a jeśli lubisz ostre smaki możesz w zamian użyć w pesto płatki chilli). Jak podawać pesto z awokado? Gotowe pesto z awokado przełóż do rondla z makaronem i dobrze wymieszaj. Kremowy sos powinien dokładnie oblepić makaron. Danie podawaj od razu. Do takiego makaronu możesz też dodać uprażone na suchej patelni ulubione orzeszki albo podsmażone z czosnkiem na oliwie połówki pomidorków koktajlowych. Pesto z awokado można też wykorzystać jako dodatek do innych dań. Świetnie sprawdzi się na grzankach, można je podawać w towarzystwie mięs i warzyw, pesto z awokado można też dodać do naleśników, tortilli czy pieczonych ziemniaków. Świeże pesto można przechowywać w lodówce kilka dni zamknięte w słoiczku lub pojemniku. Aby nie ciemniało i nie wysychało, wylej na górę odrobinę oliwy z oliwek. Przepis: Pesto z awokado Pyszny i zdrowy sos do makaronów (i nie tylko). Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 awokado

mały ząbek czosnku

kilka gałązek bazylii

50 g parmezanu

sól, pieprz, oliwa z oliwek, odrobina soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotuj składnikiAwokado i czosnek obierz, parmezan zetrzyj na tarce. Zmiksuj składnikiWszystkie składniki zmiksuj blenderem. Gęstość pesto reguluj dodając oliwę z oliwek. Czytaj też:

