Przepis na ser topiony. Zdrowy pomysł na domowe śniadanie

Domowy ser topiony z twarogu jest bardzo delikatny w smaku. Możesz dodać do niego zioła, ulubione warzywa, czy wędlinę. Dowolnie, po prostu trzeba uruchomić wyobraźnię. Można przyrządzić go w dwóch wersjach: z tłustego twarogu lub półtłustego białego sera. Biały ser stanowi dobre źródło pełnowartościowego białka. W odróżnieniu od innych produktów mlecznych zawiera on znacznie mniejsze ilości wapnia, jednak obfituje w inne cenne dla zdrowia substancje odżywcze, m.in.: sód, fosfor, potas i magnez.

„Do serka możemy dodać ulubione przyprawy, u mnie jest to kminek, drobno posiekane salami lub drobno posiekany szczypiorek” – doradza ekspertka kulinarna z portalu Przyślij Przepis.

Dlaczego serek topiony warto zrobić w domu?

Częstymi składnikami serków topionych kupowanych w sklepie są sole emulgujące: E450, E452, E339. Niestety większość z tych składników nie jest najzdrowsza. Producenci dodają je wraz z utwardzonymi tłuszczami roślinnymi, aby łatwiej było im stopić ser i zrobić z niego jednolitą konsystencję. W serkach topionych znajdziecie też polifosforany: E450, E452 oraz E339, które dodawane są w celu ochrony przed wysuszeniem sera, regulują ich kwasowość oraz zapobiegają zbrylaniu się. Jeśli więc serek zrobisz w domu, masz kontrolę nad tym, jakie produkty użyjesz – wskazuje kulinarna ekspertka z portalu Przyślij Przepis.

Składniki:

pół kilo sera z wiaderka,

2 jajka,

czubata łyżka sody oczyszczonej,

płaska łyżka soli,

100 gramów masła.

Sposób przygotowania:

Ser mieszamy z jajkami, sodą i solą na gładką masę. Masło rozpuszczamy, lekko studzimy i wylewamy do niego masę serową. Podgrzewamy, stale mieszając, aby ser się rozpuścił i powstała jednolita masa. Ser przekładamy do małych pojemniczków i studzimy.

Chcesz się zdrowo odżywiać? Miej w lodówce zawsze te 5 produktów

