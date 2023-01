Te 4 nawyki żywieniowe mogą wydłużyć twoje życie

Nawyki żywieniowe kształtują naszą odpowiedź immunologiczną. Zdrowa i zbilansowana dieta, pełna składników odżywczych i witamin, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego, zapobiega dolegliwościom trawiennym i rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Jeśli w naszej diecie nie brakuje żadnych składników odżywczych, zdrowych kwasów tłuszczowych, minerałów i witamin, mamy dużo energii, nie chorujemy i nie cierpimy na żadne dolegliwości. Jakie nawyki żywieniowe warto wprowadzić, by cieszyć się dobrą formą fizyczną?

1. Indeks Zdrowego Odżywiania 2015

Ten indeks został opracowany przez USDA dla Amerykanów. Zawiera 13 składników żywności, które zostały podzielone na dwie kategorie: składniki dozwolone oraz te, w których lepiej zachować umiar. Wśród składników dozwolonych znalazły się warzywa i owoce, produkty z pełnego ziarna, ryby i owoce morza oraz nabiał. Wśród tych, wobec których należy zachować umiar, znalazły się z kolei wysoko przetworzone produkty, w których występuje cukier i tłuszcze nasycone.

2. Indeks alternatywnego zdrowego odżywiania

To indeks stworzony przez Harvard TH Chan School of Public Health, w gruncie rzeczy dość podobny do tego stworzonego przez USDA. Podkreśla on jednak, jaki rodzaj żywności należy spożywać, by zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych. To przede wszystkim warzywa i owoce, rośliny strączkowe, źródła roślinnego białka, produkty z pełnego ziarna, zdrowe kwasy tłuszczowe.

3. Alternatywa dieta śródziemnomorska

Jest to sposób odżywiania uważany za jeden z najzdrowszych na świecie. Dieta śródziemnomorska jest bogata w zdrowe kwasy tłuszczowe, dzięki czemu jest korzystna dla zdrowia serca oraz układu sercowo-naczyniowego. Obniża ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych (m.in. cukrzycy czy miażdżycy), nie dostarcza nadmiernej ilości cukru czy węglowodanów. W diecie tej dominują naturalne, nieprzetworzone produkty, świeże warzywa i owoce, ryby oraz owoce morza.

4. Zdrowa dieta roślinna

Z badań przeprowadzonych przez Harvard TH Cha wynika, że utrzymywanie diety roślinnej sprzyja wydłużeniu życia. W diecie tej, bogatej w witaminy i minerały, dostarczamy większości niezbędnych składników odżywczych. Jest ona naturalnie przeciwzapalna, zapobiega chorobom układu trawiennego oraz infekcjom, rozwojowi chorób cywilizacyjnych czy otyłości. Weganie oraz wegetarianie mogą cieszyć się lepszym zdrowiem i wynikami badań niż osoby, które spożywają duże ilości gotowych i przetworzonych produktów. Jeśli zależy nam na tym, by poprawić swoją kondycję fizyczną i samopoczucie, powinniśmy zwiększyć udział produktów roślinnych w diecie.

