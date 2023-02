Jajecznica z bananami. Jeśli lubisz słodkie śniadania, koniecznie wypróbuj!

Jajecznica to po prostu śniadaniowy klasyk. Zwykle smażona na maśle, a najbardziej popularne dodatki to cebulka, szczypiorek, boczek lub szynka. Fani jajecznicy na bekonie mogą zdziwić się propozycją jajecznicy na słodko – ale gwarantujemy, że warto spróbować!

Jak zrobić jajecznicę na słodko?

Najważniejsze: choć to danie na słodko, nie ma w nim grama dodanego cukru! Wystarczającej słodyczy nadają tu banany i dodatek cynamonu. W sieci znajdziesz różne wersje bananowej jajecznicy (łącznie z miksowaniem wszystkiego na papkę przed smażeniem), my jednak polecamy wykorzystać bananowe plasterki, które najpierw trzeba lekko podsmażyć na maśle. Banany pięknie się skarmelizują i nabiorą wyjątkowego smaku. Do jajecznicy koniecznie trzeba dodać szczyptę soli.

Jak podawać jajecznicę z bananami?

Jajecznica z bananami i masłem orzechowym obroni się jako samodzielne danie, ale można podać ją w towarzystwie grzanki (najlepiej pełnoziarnistej) albo świeżych, sezonowych owoców (np. borówek lub malin). Jajecznicę można podać z cynamonem, jak w naszym przepisie, ale nie jest to jedyna opcja: danie można udekorować posiekanymi orzeszkami albo nasionami sezamu. Najważniejsze: taka jajecznica najlepiej smakuje na ciepło.

Porcja przygotowana z dwóch jajek i banana jest bardzo pożywna i sycąca. Takie śniadanie doda energii, to także dobra propozycja dla osób bardzo aktywnych, które potrzebują energii pochodzącej z posiłku, który nie obciąży nadmiernie żołądka (biegacze długodystansowi powinni pokochać bananową jajecznicę!).

Przepis: Jajecznica z bananami Jajecznica na słodko z bananami, masłem orzechowym i cynamonem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 jajka

1 banan

łyżeczka masła

łyżeczka masła orzechowego

szczypta soli

cynamon do posypania Sposób przygotowania Przygotuj składnikiBanana pokrój w plasterki, na patelni rozpuść masło i wrzuć bananowe plasterki. Smaż, aż banany lekko się zrumienią. W tym czasie roztrzep dwa jajka z łyżeczką masła orzechowego. Zrób jajecznicęDo bananów dodaj masę z jajek i masła orzechowego. Dopraw szczyptą soli. Wymieszaj i smaż, aż jajka się zetną. Wyłóż jajecznicę na talerz, posyp cynamonem i podawaj od razu.

