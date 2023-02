Najszybsza pasta kanapkowa. Wystarczy, że masz w domu ten jeden produkt

Ta pasta kanapkowa nie wymaga wiele zachodu, a jest po prostu pyszna! Najważniejszy składnik to groszek konserwowy, a reszta – wszystko zależy od tego, co masz pod ręką.

Jak zrobić pastę kanapkową z groszku konserwowego?

Do odsączonego groszku z puszki (wodę możesz zostawić, jeśli uznasz, że pasta jest zbyt gęsta – łatwo ją rozrzedzisz) dodaj 2-3 łyżki oliwy, sól i pieprz. Pastę możesz zmiksować przy pomocy blendera, ale nie jest to konieczne – wystarczy rozgnieść groszek z oliwą i przyprawami widelcem.

Do pasty z groszku możesz dodać także inne składniki i łączyć je dowolnie, w zależności od tego, co lubisz i co akurat masz w kuchni. Co można dodać do pasty z groszku?

awokado (wtedy możesz pominąć dodatek oliwy),

świeże zioła (np. kolendrę, miętę, bazylię, koperek),

cieciorkę z puszki,

gotowane jajko,

orzechy (np. włoskie, pekan),

czosnek,

sok z cytryny lub limonki,

kolorową paprykę (pokrojoną w drobną kostkę),

ogórki kiszone lub ogórki konserwowe.

To oczywiście nie jest pełna lista: możliwości ogranicza jedynie kulinarna wyobraźnia.

Z czym można jeść pastę z groszku?

Pasta z groszku sprawdzi się na kanapkach, grzankach, w towarzystwie chipsów, paluszków czy chleba ryżowego. Ale można ją też podawać jako dodatek do mięs (szczególnie przyrządzoną z dodatkiem czosnku i limonki). Pastę z groszku konserwowego można także wykorzystać jako dodatek do makaronu – wystarczy wymieszać z nią makaron, niczym z pesto (w tej wersji warto zrobić nieco rzadszą pastę i dodać do niej więcej dobrej jakości oliwy z oliwek albo oleju lnianego).

