Sprawdzony przepis na pesto z buraków. Do makaronu i na kanapki

Buraki to jedne z najzdrowszych polskich warzyw. Pieczone, gotowane, kiszone – można je przyrządzić na wiele sposobów. My dziś polecamy buraki w wyjątkowej wersji: to buraczane pesto, czyli zdrowa i zachwycająca kolorem pasta z pieczonych buraków.

Jak zrobić pesto z buraków?

Można wykorzystać do tego dania gotowe już buraki sprzedawane w marketach – ale mówimy uczciwie, nie dorównują one smakowi pieczonych w domu buraków. Wbrew pozorom wcale nie jest to czasochłonne – w końcu buraki „pieką się same”, a ty możesz tym czasie zająć się innymi sprawami.

W naszym przepisie ważnym dodatkiem są orzechy włoskie i nasiona słonecznika. Można je zastąpić np. prażonymi orzeszkami piniowymi. Do pesto dodaj dobrej jakości oliwę z oliwek, olej lniany lub olej rzepakowy nierafinowany. W zależności od tego, jak gęstą pastę chcesz uzyskać, dodaj mniej lub więcej oliwy. Pastę możesz też rozrzedzić odrobiną wody.

Jak podawać pesto z buraków?

Pesto z buraków można traktować jako pastę kanapkową albo dodatek do przekąsek imprezowych (wystarczy nią posmarować krakersy lub nadziać tortille). Pesto buraczane nadaje się także jako dodatek do makaronu – to dobry pomysł dla dzieci, bo czy można oprzeć się różowemu makaronowi?

Dlaczego warto jeść buraki?

Buraki w każdej postaci, także sok z buraków, to obowiązkowy punkt w menu osób, które chcą schudnąć, ale też osób, które są aktywne fizycznie. – Buraki wspomagają syntezę tlenku azotu, a ten z kolei poprawia pracę układu krążenia, co przekłada się na lepsze dotlenowanie mięśni podczas pracy. A wszystkie procesy przemiany materii najlepiej przebiegają w obecności tlenu – mówiła niedawno w rozmowie z „Wprost” dietetyczka Karina Ryterska.

To nie wszystko. Buraki są bogate w żelazo, są polecane osobom z nadciśnieniem i chorobami serca, pomagają zapobiegać nowotworom, dodają energii i redukują zmęczenie. Przeciwutleniacze zawarte w tym warzywie pomagają zdrowo się starzeć. Mówiąc krótko – powinny być stałym elementem zdrowej diety.

Przepis: Pesto z pieczonych buraków Buraczana pasta idealna do kanapek i makaronu. Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Składniki 3 buraki

4-6 łyżek dobrej oliwy

garść orzechów włoskich

łyżka nasion słonecznika

2 łyżki tartego parmezanu (lub nieaktywnych płatków drożdżowych)

ząbek czosnku

łyżka soku z cytryny

sól, pieprz Sposób przygotowania Upiecz burakiBuraki umyj, każdy owiń w folię aluminiową. Włóż do piekarnika i piecz w temperaturze 180 st. Celsjusza przez ok. godzinę (buraki muszą być miękkie). W tym czasie na suchej patelni upraż orzechy i słonecznik (aż delikatnie się zrumienią). Zrób pestoPieczone buraki ostudź, obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Zmiksuj razem z pozostałymi składnikami na gładką pastę.

