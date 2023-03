Jak oddzielić białka od żółtek? Poznaj sprawdzone sposoby

Do oddzielania białek od żółtek można zaopatrzyć się w separator do jajek. Ten gadżet kuchenny najczęściej wyglądem przypomina dużą łyżkę z dziurką w środku. Otworem tym białko spływa na wcześniej przygotowanego naczynia. Można też kupić separator w ładnych kolorach i zabawnych kształtach. Co jednak, gdy nie mamy tego gadżetu, a musimy oddzielić białko od żółtka? Z pomocą przyjść może jeden z opisanych sposobów.

1. Sposób tradycyjny – ze skorupki do skorupki

To najpopularniejszy sposób przekazywany z pokolenia na pokolenie. Przygotuj dwa naczynia. Uderz w środek skorupki nożem lub skorupką o twardy kant blatu, kubka czy szklanki. Skorupka powinna podzielić się na połowy. Wtedy zacznij nad jednym z pojemników przelewać żółtko między dwiema połówkami, ostrożnie odcedzając płynne białko. W skorupce zostanie tylko żółtko.

2. Jajko na dłoni

Postaw przed sobą dwie miseczki. Rozbij jajko na dłoń i zacznij przecedzać białko między palcami do jednego z naczyń. Idealnie odcedzone żółtko przełóż do drugiego naczynia. Rozbite w ten sposób jajko, zwykle zachowuje idealny kształt żółtka.

3. Przelewanie przez lejek

Aby skorzystać z tego sposobu, musisz mieć lejek. Umieść go nad miseczką i wbij do niego jajko. Białko idealnie spłynie do miski, a żółtko pozostanie w lejku. Jeśli dojdzie do blokady, należy poruszyć lejkiem. Ważne, aby zrobić to delikatnie, by żółtko się nie rozlało.

4. Za pomocą butelki

Ten sposób zrobił furorę na Tik-Toku. Jak wcielić go w życie? To proste! Przygotuj plastikową butelkę (ważne, aby była pusta). Wbij jajko do naczynia. Przyłóż do niego butelkę i zacznij ją delikatnie uciskać. Jeśli zrobisz to prawidłowo, butelka wciągnie żółtko, a na talerzu pozostanie idealnie oddzielone białko. Przyłóż butelkę do drugiego naczynia, delikatnie naciśnij… żółtko powinno wypaść.

5. Wykorzystaj wielofunkcyjne urządzenie kuchenne

Sprawdzonym sposobem na oddzielenie żółtka od białek dzielą się także użytkownicy popularnego robota kuchennego. Rozbij jajko nad urządzeniem. Jego zawartość umieść na pokrywie naczynia miksującego, zamkniętego zatyczką (zwaną miarką). Gdy zawartość znajdzie się na pokrywie, podnieś lekko zatyczkę do góry, a białka wpłyną do środka urządzenia. I gotowe!

