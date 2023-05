Jak przygotować orzeźwiający kompot z rabarbaru? Z tego przepisu będzie smakować jak ten, robiony przez babcię

Gdy jest sezon na rabarbar, to właśnie z tego warzywa warto zrobić kompot – ten napój idealnie sprawdzi się podczas późnej wiosny i lata. Możecie wypić go od razu lub zawekować na zimę, by przywołać miłe wspomnienia upalnych dni. Przepis jest niezwykle prosty, przygotowanie kompotu z rabarbaru nie zajmie wam też dużo czasu. Jeśli jesteście miłośnikami kompotów z sezonowych owoców – koniecznie przygotujcie też kompot z wiśni lub kompot z truskawek. Możecie sięgnąć również po bardziej oryginalną recepturę i zrobić kompot z gruszek.

Kompot z rabarbaru – cenne wskazówki

Czy można bardziej urozmaicić taki kompot z rabarbaru? Oczywiści, że tak. Taki napój świetnie komponuje się z różnymi aromatycznymi dodatkami, takimi jak goździki, mięta, bazylia oraz wanilia. Jeśli wasz kompot wydaje wam się za mało słodki – możecie go dosłodzić na przykład cukrem trzcinowym, syropem z agawy lub miodem. W letnie dni napój z rabarbaru będzie doskonale smakował podany z kostkami lodu. Możecie też przyrządzić koncentrat z rabarbaru – wystarczy, że użyjecie znacznie mniejszej ilości wody. Przed samym podaniem musicie go rozcieńczyć – zróbcie to wedle uznania.

Jakie owoce dodać do kompotu z rabarbaru?

Podczas przyrządzania tego kompotu wcale nie musicie ograniczać się jedynie do użycia rabarbaru. To warzywo świetnie komponuje się ze słodkimi owocami – sprawią one, że napój będzie jeszcze smaczniejszy. Dobrym pomysłem jest dodanie jabłek – jest to bardzo orzeźwiający miks, pełen witamin. Możecie również połączyć rabarbar ze śliwkami – taki kompot będzie doskonałym źródłem błonnika. Nie można sobie też wymarzyć lepszego połączenia, niż rabarbar i truskawki – wrzućcie też kilka listków mięty, a taka mieszanka zachwyci każdego podczas letnich dni.

Właściwości zdrowotne rabarbaru

Warzywo to ma też wiele cennych właściwości i bardzo dobrze działa na nasz organizm. Rabarbar zawiera mnóstwo witamin, jest bogaty między innymi w te z grupy A, C i E. Posiada ważne dla naszego zdrowia związki mineralne oraz przeciwutleniacze. Jest też źródłem cennego błonnika pokarmowego. Przy okazji ma niewiele kalorii oraz niski indeks glikemiczny, dlatego rabarbar idealnie sprawdzi się nawet podczas diety. Warzywo to dobrze działa na nasz układ trawienny, poprawia wygląd cery i pozytywnie wpływa na samopoczucie. Jednak rabarbar może być też szkodliwy dla zdrowia, dlatego powinny go unikać osoby, które mają problemy z nerkami oraz ci, którzy chorują na osteoporozę i reumatyzm.

Wypróbujcie przepis na kompot z rabarbaru

Przepis: Kompot z rabarbaru orzeźwiający napój Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 8 Składniki 800 g rabarbaru,

2 litry wody,

6 łyżek cukru (lub odrobinę więcej do smaku),

2 łyżki cukru wanilinowego,

2 łyżki soku z cytryny,

opcjonalnie: kilka plasterków cytryny i pomarańczy, mięta i lód. Sposób przygotowania Umyjcie i pokrójcie rabarbarŁodygi najpierw dokładnie umyjcie i osuszcie, następnie pokrójcie na małe kawałki (około 1 cm). Grubość i długość łodyg rabarbaru może być bardzo różna, ale orientacyjnie będziecie potrzebować od 4 do 6 średnich łodyg. Podgrzejcie cukier i rabarbarDo garnka wsypcie cukier i rozprowadźcie go po dnie, a następnie podgrzewajcie na średnim ogniu, do czasu aż zacznie się robić brązowy (około 2-3 minuty). Wrzućcie do garnka rabarbar, a całość wymieszajcie. Wszystko smażcie przez około 2-3 minuty Całość zagotujcieNastępnie wlejcie wodę i zagotujcie. Później zmniejszcie ogień, dodajcie cukier wanilinowy i ponownie gotujcie przez około 3 minuty, do momentu aż rabarbar zmięknie. Na koniec dodajcie sok z cytryny. Schłodźcie kompotCałość odstawcie do wystygnięcia, a następnie przecedźcie przez sitko i przelejcie do dzbanka. Kompot możecie podawać z plasterkami pomarańczy i cytryny, a także z miętą i lodem.

