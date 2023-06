Pieczone bataty z zielonymi szparagami i obłędnie pyszną serową masą. Proste i efektowne!

– To danie jest bardzo syte i ja bym takiego batata zjadł po prostu na obiad – mówi Leszek Wodnicki (a my potwierdzamy – podczas wspólnego gotowania zjedliśmy po połówce pieczonego batata i byliśmy bardzo najedzeni). W roli głównej są tu bataty, zielone szparagi i boczniaki, ale nie sposób nie powiedzieć o wyjątkowej serowej masie, z którą zapiekane są bataty.

Pełna smaku masa serowa do zapiekanek

– Taki ser można wykorzystać do każdej zapiekanki. Jest on zupełnie inny, niż sery, które zwykle wykorzystujemy. Nie ciągnie się, co dla niektórych może być minusem, ale naprawdę polecam spróbować. Serek w stylu włoskim bez problemu dostaniemy w marketach, to delikatny, miękki twarożek, do którego dodajemy pełne aromatu składniki. Polecam, aby tworzyć też własne wersje, my dodaliśmy pietruszkę, ale będą tu też pasowały inne zioła. Masy na bazie takiego twarożku są delikatne, kremowe i może to przekona niezdecydowanych: mniej kaloryczne, niż klasyczne sery wykorzystywane do zapiekanek – tłumaczy Leszek Wodnicki.

Dużo przypraw i kwiaty jadalne do dekoracji

Wodnicki podkreśla, aby na każdym etapie przygotowania dania pamiętać o przyprawach. To sprawi, że danie będzie pełne aromatów. Kucharz do swojego kumpiru wykorzystał kwiaty jadalne i mikroliście. To prosty zabieg, który daje spektakularny efekt i tak udekorowane danie z powodzeniem można podawać na przyjęciach. – Ja wykorzystałem kwiaty bratka, czosnku i liście nasturcji, ale mogą to być inne kwiaty i inne listki. Po prostu sprawdźcie, co akurat macie pod ręką – dodaje Leszek Wodnicki.

Przepis: Kumpir – zapiekane bataty z zielonymi szparagami i boczniakiem Sycące danie inspirowane turecką kuchnią. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 bataty

4 łyżki oleju

Sól, pieprz

1/2 pęczka natki pietruszki

1 ząbek czosnku

750 g zielonych szparagów

2 cebule dymki

50 g masła

90 g tartego parmezanu

130 g sera twarogowego typu włoskiego

Kumin

250 grzybów sezonowych np. boczniaki

do dekoracji: mikroliście i kwiaty jadalne, olej smakowy (np. szczypiorkowy) Sposób przygotowania Przygotuj składniki, upiecz bataty Przygotuj szparagi, posiekaj pietruszkę i pokrój cebulę Uszykuj bataty Zrób masę serową Nadziej bataty Usmaż boczniaki Wyjmij bataty z piekarnika Dodaj grzyby Udekoruj danie Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (co sobotę) na wprost.pl.

Czytaj też:

Zrób taką sałatkę na przyjęcie, a wszyscy będą prosić o przepis! Sałatka tabbouleh to hit lataCzytaj też:

Zielone szparagi w cieście z majonezem wasabi. Prosty przepis na szparagowy sezon