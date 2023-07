Maliny w syropie to smak lata. Przepis z 3 składników

Maliny to owoce, które nieodłącznie kojarzą się z latem. Utrzymują się w ścisłej czołówce ulubionych owoców wśród Polaków i cieszą się naprawdę dużą popularnością. Najsmaczniejsze są zaraz po zerwaniu z krzaczka, jednak miło jest się nimi delektować również później. Można jeść je solo, ale idealnie sprawdzą się do różnego rodzaju deserów. Z tych sezonowych owoców można także zrobić dżem, sok lub nalewkę. To jednak niejedyne opcje, ponieważ bezkonkurencyjnie smakują też maliny w syropie.

Maliny w syropie – jak je przygotować?

Maliny w syropie można kupić w wielu sklepach, jednak te zrobione samodzielnie w domu nie mają sobie równych. Są to owoce zanurzone w wodze z dodatkiem cukru. W ten sposób zachowują swoją formę i smak na dłużej, są dobrze chronione przed zepsuciem. Przygotowuje się je w słoiku, który należy trzymać w suchym i ciemnym miejscu, a po otwarciu – w lodówce.

Takie maliny w syropie możecie wykorzystać zamiast zwykłego dżemu, dodając na przykład do owsianki, omletów, naleśników lub innych placków. Świetnie sprawdzą się również jako niezwykle smakowita dekoracja deserów. Będą też idealne do zimowej herbaty. Nic nie stoi także na przeszkodzie, żeby jeść je po prostu łyżeczką prosto ze słoika.

Spróbujcie zrobić takie maliny na zimę

Przepis: Maliny w syropie Nie dżem, nie sok, a coś znacznie smaczniejszego! W ten sposób będziecie mogli cieszyć się smakiem całych malin i syropu. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 5 Składniki 1 kg malin,

1 kg cukru,

pół szklanki wody. Sposób przygotowania Najpierw przygotujcie malinyNajpierw musicie przebrać maliny, oczyścić je z resztek szypułek i odrzucić te, które są zepsute. Następnie przepłuczcie je i zostawcie do odsączenia. Musicie sparzyć słoikiW tym czasie zabierzcie się za przygotowanie słoików. Musicie je najpierw sparzyć. Możecie to zrobić w piekarniku, zmywarce, a nawet mikrofalówce. Przełóżcie maliny do słoikówKolejny krok to włożenie odsączonych malin do słoików (do pełna). W osobnym garnku gotujcie wodę z cukrem i co jakiś czas mieszajcie. Gdy cukier już się rozpuści – przelejcie syrop do słoików z malinami (powinien wypełnić połowę wysokości słoików). Pasteryzowanie malinNaczynia zakręćcie i ustawcie w szerokim garnku (na dnie rozłóżcie ściereczkę), a następnie zalejcie wodą do 3/4 wysokości i włączcie palnik. Pasteryzujcie maliny w sten sposób przez około 20 minut (od momentu, w którym woda zacznie się gotować). Na koniec wyciągnijcie słoiki i pozostawcie do ostudzenia.

Co jeszcze zrobić, żeby móc cieszyć się smakiem malin zimą?

Sezon na maliny trwa dość krótko, dlatego warto zadbać o to, by móc ich smakiem i aromatem cieszyć się również za kilka kolejnych miesięcy. Poza przygotowaniem malin w syropie możecie też w inny sposób przedłużyć ich przydatność do spożycia. Jedną z takich metod jest zamrożenie tych owoców. Jak zamrozić maliny, żeby się nie skleiły? To bardzo proste, wyłóżcie je na szeroką tackę lub podstawkę (tak, żeby nie stykały się ze sobą) – w ten sposób każda malina będzie zamrożona osobno i później łatwiej będzie brać potrzebną ilość. Następnie, po zamrożeniu przez kilka godzin, przełóżcie je do plastikowego pudełka. Maliny możecie w ten sposób przechowywać do 12 miesięcy. Owoce te zachowają swój smak i aromat również po ususzeniu.

Dobroczynne właściwości malin

Choć jedząc te owoce, zwracamy głównie uwagę na ich walory smakowe, to maliny mają też wiele właściwości zdrowotnych, które świetnie wpływają na nasze zdrowie. Znajdują się w nich cenne minerały i witaminy, takie jak między innymi: witamina C i E oraz witaminy z grupy B: B1, B2, B6. Są również bogate w:



kwas foliowy,

potas,

wapń,

fosfor,

magnez,

żelazo.

Owoce te mają właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, regulują pracę przewodu pokarmowego, a także wykazują działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Mają również zastosowanie przy dolegliwościach żołądkowych.

