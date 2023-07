Co zrobić z ciasta filo? Przepis na chrupiące cygaretki ze szpinakiem i serem halloumi

Bardzo cieniutkie ciasto filo kojarzone jest przede wszystkim z kuchnią grecką i kuchnią bałkańską. – Ciasto filo można wykorzystać zarówno do deserów, jak i dań wytrawnych. Znamy je chociażby ze słodkiej baklawy – mówi Leszek Wodnicki. W marketach bez trudu można dostać gotowe płaty ciasta filo i takie wykorzystujemy w przepisie.

Cygaretki z ciasta filo

– Zawijane cygaretki z ciasta filo można przyrządzać ze słodkim albo wytrawnym nadzieniem. Ja proponuję, aby wykorzystać do tego wyrazisty farsz ze szpinaku i sera halloumi. Ale np. w Grecji jadłem pyszne cygaretki z ciasta filo z nadzieniem tylko serowym. Tu każdy może sobie wybrać to, co jemu akurat pasuje – mówi Leszek Wodnicki.

Jak podkreśla, to idealna przekąska na przyjęcia, bankiety i spotkania ze znajomymi. – Moja rada jest taka, aby przygotować sobie cygaretki wcześniej, a potem tylko na chwilę włożyć do rozgrzanego piekarnika. Cygaretki można wprawdzie podawać na zimno, ale ja zdecydowanie bardziej wolę je na ciepło – mówi kucharz.

Przepis: Cygaretki ze szpinakiem i serem halloumi w cieście filo Prosta przekąska do podawania na gorąco i na zimno. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 opakowanie ciasta filo

300 g świeżego szpinaku

2 ząbki czosnku

225 g sera halloumi

1 jajko

sól, pieprz

100 g rozpuszczonego masła do smarowania

łyżeczka ziela angielskiego

łyżeczka gałki muszkatołowej

łyżka sezamu

2 łyżki mleka Sposób przygotowania Uszykuj składniki Przygotuj szpinak Posiekaj szpinak Dodaj ser do farszu Uszykuj ciasto Nałóż farsz Zawiń cygaretki Sklej końcówkę cygaretki Posyp sezamem Upiecz cygaretki

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

